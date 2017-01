Überlingen / Vorarlberg Eiskletterer über Unglück in Vorarlberg: "Eine Staublawine ist ein extrem seltenes Ereignis"

Ein 38-jähriger Bergsteiger aus Überlingen kam am Wochenende bei einer Lawine in Brand in Vorarlberg ums Leben. Zwei Begleiter aus Singen und Meßkirch wurden zunächst verschüttet, konnten sich aber befreien. Ein Eiskletterer versucht, das Unglück einzuordnen.

Staublawine lasse sich praktisch nicht vorhersehen

„Eine Lawinenwarnstufe von 3 bis 4 ist zunächst einmal nicht ungewöhnlich hoch, sondern durchaus noch ein Bereich, in dem man Skitouren unternehmen kann – wenn man das Risiko abzuschätzen weiß und gewisse Hänge meidet“, sagte ein Eiskletterer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Den Unfall vom Wochenende kennt er auch nur aus der Zeitung, eine explizite Bewertung dieses Falls möchte er nicht vornehmen und deshalb namentlich nicht genannt werden. In allgemeiner Form sagte er: „Zur Vorbereitung gibt es viele Möglichkeiten. Man kann sich heutzutage sehr gut via Internet über den Schneefall der letzten Tage und die Windsituation informieren, außerdem die Hangneigung abschätzen, die wichtig ist bei der Frage, ob in bestimmten Bereichen und Lagen eine höhere Lawinengefahr besteht.“

Ein Eisfall liegt naturbedingt in sehr steilem Gelände. Hier kommt es darauf an, den Bereich über dem Eisfall zu bewerten, weil ja sehr oft das Wasser in Dohlen und Mulden gesammelt wird, bevor es in die Tiefe stürzt - den selben Weg, den im ungünstigsten Fall auch eine Lawine nimmt. Die Staublawine, die zu dem Unglück führte, lasse sich praktisch nicht vorhersehen, weil sie aus sich selbst heraus ausgelöst wird und von niemandem losgetreten wurde. „Eine Staublawine wie beim Unglück vom Wochenende ist ein extrem seltenes Ereignis“, sagte der Eiskletterer.

Staublawine



Staublawinen entstehen, wenn eine große Schneemasse einen steilen Hang hinabstürzt und dabei weiteren Schnee aufnimmt. Der Schnee wird aufgewirbelt, sodass ein Schnee-Luft-Gemisch (Aerosol) entsteht. Eine Staublawine kann eine Geschwindigkeit von über 300 km/h erreichen.



Einher mit der Staublawine gehen gewaltige Luftdruckschwankungen (Druck vor der Front, dahinter Sog), die sehr gefährlich sind. Durch diese Druckschwankungen, die den Bedingungen in einem Wirbelsturm gleichen können, kommt es zu den großen Zerstörungen. Bäume werden abgeknickt, Hausdächer weggerissen und Fenster eingedrückt, wodurch Schnee in das Haus eindringt. Gelangt das Schnee-Luft-Gemisch in die Lunge von Menschen oder Tieren, so kann dies nach kurzer Zeit zum Tode durch Ersticken führen. Zudem ist der Fließanteil von Staublawinen gefährlich, da er zu Verschüttungen führen kann.



Die Lawine könne dabei Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern und eine Sogwirkung entwickeln.Wie dem Pressebericht der Vorarlberger Polizei zu entnehmen ist, hatten sich die beiden Eiskletterer aus Singen und Meßkirch bereits ins Seil eingehängt. Demnach wurde ihr Sicherungshaken aus der Verankerung gerissen. Sie wurden laut Polizei mehrere hundert Meter mitgerissen und konnten sich dann selbst befreien. Dass sie das überlebt haben, so auch die Einschätzung des Eiskletterers, ist bei aller Tragik ein großes Glück.