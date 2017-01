Überlingen Eisbahn in Überlingen im achten Jahr fest etabliert

Das Wetter hat dieses Mal mitgespielt und das Angebot wird immer mehr zum Gesellschaftsereignis. Von Jung und Alt wird die Eisbahn in Überlingen gleichermaßen akzeptiert.

"Ich hasse Schnee!" Das Bekenntnis von Reinhard Weigelt hat einen realen Hintergrund, es ist ein Horrorszenario, wie der Betreiber der Eisbahn selber sagt. "Schnee heißt Nachtschicht." Denn dann müssen sie raus und den Schnee permanent von der Eisbahn räumen: Der Schnee darf nicht anfrieren, sonst kann am nächsten Tag niemand mehr Schlittschuhlaufen.

Die Sonne lacht vom blauen Himmel, schöner hätte das neue Jahr 2016 in Überlingen nicht beginnen können. Vor acht Jahren, am 2. Januar 2008, erblickte Lukas im Konstanzer Klinikum das Licht der Welt. Es war damals das erste Kind des Jahres. Am Montagmittag feiert Lukas seinen achten Geburtstag, unter strahlend blauem Himmel auf der Eisbahn in Überlingen.

"Wenn man schon so eine schöne Eisbahn hat, muss man sie auch nützen", erklärt Andreas Lenhardt. Der Vater von Lukas berichtet, dass sie vergangenes Jahr zu Hause feiern mussten, dieses Jahr aber ist das Wetter gut. "Kuchen und Muffins haben wir mitgebracht, Wurst, Pommes und Kinderpunsch gibt es hier." Sie hatten Glück, dass noch zwei Tische frei waren, die haben sie mit einer mitgebrachten Tischdecke schön dekoriert, die Geburtstagkerzen brennen auf dem Kuchen und Lukas packt seine Geschenke aus. Und danach gehen sie natürlich noch Schlittschuhlaufen. "Die Kinder haben viel Spaß dabei", sagt Andreas Lenhardt, dabei hat die Party gerade erst begonnen.

"Viele Kinder feiern hier Geburtstag", berichtet Tiborne Csirke vom Plattensee-Stand an der Eisbahn. Neben Bratwurst verkaufen sie auch ungarische Spezialitäten. "Am ganzen Bodensee bekommen Sie keine Lángos, nur hier an der Eisbahn." Sie sind zufrieden, haben viele treue Kunden und eine Spezialität: "Die mit Sauerrahm, Knoblauch und Käse, das ist Ungarn!"

"Unsere erste Prämisse sind Kinder", so die Aussage von Reinhard Weigelt. Daher sind die Eislaufpreise für Kinder seit acht Jahren nicht erhöht worden, ebenso die Preise für den Kinderpunsch. Kinder bevölkern auch weitgehend die Eisbahn, von 11.15 Uhr an bis zum frühen Abend. "Hier kann man für 2,50 Euro die Kinder abgeben", erklärt Weigelt, "die Kinder sind dann happy und beschäftigt." Die Eltern können derweil einkaufen gehen oder, wie die Gehbauers vor zwei Wochen, in aller Ruhe den Weihnachtsmarkt genießen.

Die kommen aus Sigmaringen, dort haben sie zwar auch eine Eisbahn, aber hier am See ist es eben doch was anderes, wie Bärbel Gehbauer berichtet. "Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt und die Eisbahn am See, das ist so schön hier." Ihre Kinder haben Spaß auf der Eisbahn "während wir der Romantik des Weihnachtsmarktes verfallen."

Doch die Eisbahn ist ja nicht nur ein Kinderevent, wie Weigelt betont. Sie ist auch Sport, ein Treffpunkt für die Jugend, Gastronomie und auch ein Anziehungspunkt für Erwachsene, die abends noch in der Lounge oder in der Hütte ausgehen wollen. "Die Eisbahn ist eine eierlegende Wollmilchsau für alle", so Weigelt. Das sehen nicht alle so: "Wir merken die Eisbahn und die Gastronomie sehr deutlich", sagt etwa Rachid Mollerus von der Cazzaro-Bar. "Meine Umsätze gehen in dieser Zeit deutlich zurück."

"Nach der Eisbahn ist vor der Eisbahn." Reinhard Weigelt plant schon für Ende 2017, für die nächste Eisbahn. Abends soll es versuchsweise mal klassische Musik geben. "Mit Ravel, der Moldau und Peer Gynt Eislaufen, warum nicht?" Aber einen Stadtmeister im Eiskunstlauf will er dennoch nicht küren, wie er leicht schmunzeln erklärt. "Wir bleiben beim Eisstockschießen." Einen Traum hat er dennoch: Er würde die Eisbahn gerne erweitern, "damit man vielleicht dann um den Lenk-Brunnen herum Schlittschuhlaufen kann."





So funktionert's

Generell wird mit einer Kältemaschine eine Eisschicht erzeugt, die gefroren gehalten wird. Dafür werden vernetzte Rohre installiert, die einen geschlossenen Kühlkreislauf bilden: Mit einem Hauptsammler, einer Wasserpumpe, einem Tank und der Kältemaschine.

Ein Gemisch aus Frostschutzmittel und Wasser wird ständig durch die Rohre gepumpt und dabei wird eine Temperatur von bis zu minus 10 Grad Celsius erzeugt. Dann wird über das Rohrnetz Wasser gesprüht, das sofort gefriert. Das wird so lange weitergeführt, bis sich eine Eisschicht von etwa fünf bis zehn Zentimeter gebildet hat. Jetzt kann die Eisbahn eröffnet werden.