Bodenseekreis Einzelhandel in Überlingen: Handel mit Herz

Auch auf das Kaufverhalten der Kunden kommt es an, damit der Handel in der Stadt blüht.

Gebe es einen Wettbewerb "Handel mit Herz" in Überlingen, Ingrid Mönkemeyer läge ganz vorne und das geht so: Der Umsatz muss stimmen, sagt der Kopf, aber man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen, sagt das Herz. Genau diese Mischung ist es doch, die sich der Kunde wünscht, sollte dieser nicht nur ein gnadenloser Schnäppchenjäger und Preisdumper sein und ihm die Wege zur Ware ganz egal. Einzelhändler wie Ingrid Mönkemeyer verdienen unser aller Respekt und unsere Unterstützung. Ja, beklagen wir also nicht nur das "Sterben" kleiner oder individueller Geschäfte in unserer Stadt und verlangen wir nicht ausschließlich von Einzelhändlern und WVÜ immer neue Konzepte. Fassen wir uns stattdessen an die eigene Nase und tragen mit unserem Kaufverhalten selber dazu bei, dass es diese Geschäfte mit Herz auch noch weiterhin in unserer Stadt gibt. Platt gesagt: Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es auch in Zukunft Ingrid Mönkemeyers und Jennifer Tunnats geben wird. Sorgen wir dafür, dass unsere Kinder außer Web-Designerin oder IT-Manager auch noch hier vor Ort in der Boutique um die Ecke arbeiten können. Wir sichern auch damit unsere Weihnachtsbeleuchtung, denn diese bezahlt weder Amazon noch Zalando. Machen wir uns nichts vor, es liegt in unserer Hand. Autos kaufen nicht ein, sagt der WVÜ-Vorsitzende. Er hat Recht damit. Ich wünschte mir bei uns allen, Handel wie Kunden, endlich den Mut, die längst verstaubte Attitüde der 1970er Jahre "jeder parkt vor einem Geschäft und füllt seinen Kofferraum" über Bord zu werfen. Wir können die Innenstadt von jedem Parkhaus in fünf Gehminuten erreichen.

Wir sind Jogger, Segler, Bergwanderer, wir schaffen das. Machen wir uns also Gedanken über diejenigen, die das nicht können und schaffen für diese Menschen eine Lösung. Für alle anderen gilt: Autos raus aus der Innenstadt. Der Handel in Konstanz, Villingen usw. ist deswegen nicht zusammengebrochen. Die Bequemlichkeit Einzelner steht in Überlingen bisher vor dem Lebensgefühl der Meisten. Warum eigentlich? Jeder Einzelne von uns profitiert doch letztendlich von einer facettenreichen und individuellen Handelsstadt, in die auch Fremde gerne kommen – und zwar nicht nur noch, um einen Kaffee zu trinken.