Überlingen Eingängige Melodien und eine tiefe Freundschaft bei "Kultur im Kapuziner"

Fish's Jam-balaya holen den Jazz des Südens in den Badgarten und Stephan Sulke liefert vielleicht seinen letzten Auftritt im Kapuziner.

Bei der Premiere haben sich Fish's Jam-balaya bereits in die Herzen der Zuschauer gespielt: Und auch dieses Jahr soll beim Open Air Jazz-Frühschoppen am Samstag, 12. August, ab 11 Uhr im Badgarten vor der Kapuziner-Kirche amerikanisches Südstaatenfeeling aufkommen.

Fish's Jam-balaya interpretieren den traditionellen New Orleans Jazz und spielen ihn, wie er in den angesagten Clubs präsentiert wird: aktuell, spontan und vor allen Dingen groovy. Dafür braucht es ein Schlagzeug mit einer rollenden Snaredrum, eine eingängige, treibende Basslinie, harmonische Wendungen vom Klavier und eine auf der Trompete gespielte, singbare Melodie. Dazu kommt die Stimme von Michael "Fish" Maisch und fertig sind Fish's Jam-balaya. Der Eintritt zum Jazz-Frühschoppen im Zuge der Reihe "Kultur im Kapuziner" ist frei. Eine besondere Freundschaft verbindet den Veranstalter Reinhard A. Weigelt mit dem Pop-Barden Stephan Sulke. Der hat gerade erst eine neue CD aufgenommen.

Gerüchteweise sieht es aber so aus, als ob diese die Abschiedstournee des 73-Jährigen ist. Am Freitag, 11. August, 20.30 Uhr, ist Sulke also vielleicht das letzte Mal bei "Kultur im Kapuziner" zu sehen und zu hören. Maurice Chevalier hat Sulke einst den Grand Prix du Premier Disque überreicht, in Nashville trat er auf, unter dem Pseudonym Steff coverte er Lieder der Beach-Boys. Auch beim Montreux Jazz-Festival mischte er mit. Mit Rudi Carrell und Alfred Biolek trat er im TV auf, 1977 erhielt er den Deutschen Schallplattenpreis. Im Alter von 34 Jahren durfte er sich "Nachwuchskünstler des Jahres" nennen. Einlass zum Abend mit Stephan Sulke ist um 19.30 Uhr, Kassenöffnung um 19.15 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 26 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Reservierung unter Telefon 0 75 51/6 82 86, karten@kultur-im-kapuziner.de oder bei der Tourist-Info Überlingen am Landungsplatz.

Weitere Informationen im Internet: www.kultur-im-kapuziner.de