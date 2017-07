Überlingen Eine Uraufführung in der Konzertreihe Sankt Jodok

Das Streichtrio Netherlands Symphony Orchestra interpretiert bei der Konzertreihe St. Jodok Bach im Reformationsjubiläum ganz modern.

Die Konzertreihe St. Jodok ist mit einem Auftritt des Streichtrios Netherlands Symphony Orchestra fortgesetzt worden. Das Trio mit Rebecca Martin (Violine), Christian Friedrich (Viola) und Luis Andrade (Cello) begann den Konzertabend in der St. Jodokkirche mit dem lutherischen Choral schlechthin: "Eine feste Burg ist unser Gott", allerdings in einer modernen Bearbeitung des Cellisten Luis Andrade für seine Streicherkollegen.

Versiert bereitete Christian Friedrich die zahlreichen Zuhörer auf ein weiteres zeitgenössisches Werk vor. Der Musikerkollege und stellvertretende Konzertmeister im Netherlands Symphony Orchestra Peter Bogaert, 1980 in Belgien geboren, hat sich mit Bachs Goldbergvariationen auseinandergesetzt und seine, eigens für dieses Streichtrio, komponierten Kommentare über die 14 Kanons Reformationes genannt. Am vergangenen Donnerstag ist die Komposition fertig geworden und kam am Abend im Rahmen des Konzertes "Festkonzert mit Luther, Bach and friends" zur Uraufführung!

Wohlwollend bis begeistert (nur vier Personen verließen die Kirche) nahm das Publikum die ungewohnte eigene atonale Tonsprache zur Kenntnis, die sich durch Metalldämpfer auf den Saiten der Streichinstrumente ergaben oder durch gleichzeitiges Zupfen und Streichen, das Spielen ganz nah am Steg (sul ponticello) oder am Griffbrett (sul tasto), oder sich wiederholende Tonfolgen, so genannte Loops. Die dadurch entstandenen Klänge ließen die Instrumente wimmern, kreischen, sphärisch leise wie gefroren klingen oder ekstatisch immer lauter werden. Tonales der Viola wurde atonal von Violine und Cello beantwortet, Rhythmen um weniges versetzt gespielt. Immer wieder blitzten tonale Bachsche Zitate durch.

Bestens aufeinander eingespielt agierten die Musiker mit höchster Aufmerksamkeit und Konzentration. Die unkomplizierten, beschwingten und spritzigen Sätze des Freitags der "Pyrmonter Kurwoche" von Georg Philipp Telemann waren Balsam für die Zuhörerohren. Der ursprüngliche Titel "Scherzi Melodichi" verrät schon, dass es sich um Unterhaltungsmusik handelte, die während des Mineralwassertrinkens gehört wurde. Offensichtlich schlug die Kur beim Komponisten sehr gut an.

Mit der Werksammlung Inventionen und Sinfonien von Johann Sebastian Bach setzte das Streichtrio das Konzert fort. Jeweils sieben, dieser polyphonen, ursprünglich für Klavier komponierten, zwei- und dreistimmigen Sätze erklangen in schöner Dynamik, präzise und sauber. Mit Bachs Italienischem Konzert BWV 971, schwungvoll und engagiert interpretiert, ging ein sehr interessanter Konzertabend zu Ende. Zufrieden waren die begeisterten Zuhörer erst nach einer Zugabe, der Arie aus den Goldbergvariationen.

