Überlingen Einbruch in der Säntisstraße: Zwei Männer flüchten mit Goldschmuck

Als sie sich entdeckt fühlen, suchen die Einbrecher das Weite – einer springt waghalsig vom Balkon. Die Polizei prüft nun, ober der Einbruch in Zusammenhang mit zwei weiteren Vorfällen steht.

Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, über das Dach oder einen Balkon in ein Haus an der Säntisstraße eingebrochen und haben Goldschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Als sie sich vermutlich gestört fühlten, suchten die beiden Einbrecher das Weite – einer wurde gesehen, wie er mit einem waghalsigen Sprung vom Balkon sprang und zu Fuß flüchtete. Sofortige Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg, schreibt die Polizei. Personenbeschreibung der Täter: Etwa 1,80 Meter groß, ein Mann trug schwarze Handschuhe und einen grauen Fleece-Pullover.

Ob Bettler, die am späten Vormittag an der Haustüre der betagten Geschädigten geklingelt und auch Geld erhalten hatten, mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist unklar. Ebenfalls noch unklar ist laut Polizei ein Vorgang, der kurz vor Mittag aus Nußdorf gemeldet wurde, bei dem zwei Männer an einer Haustüre klingelten und um Arbeit nachfragten. Die beiden jüngeren Männer erklärten Polizeibeamten, dass sie mit dem Zug aus einem Waldlager bei Friedrichshafen nach Nußdorf gereist wären, um in Nußdorf bei Privatpersonen nach Gelegenheitsarbeiten zu fragen.