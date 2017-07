Überlingen Ein schräger Vogel kehrt zurück: Der Waldrapp soll wieder am Bodensee brüten

Im 17. Jahrhundert in Mitteleuropa ausgerottet, soll der Waldrapp am Bodensee nun wieder brüten. Das Wiederansiedlungs-Projekt hat einen Mehrwert, von dem auch andere Arten profitieren.

Pünktlich zur Landesgartenschau 2020 erwartet Überlingen die Rückkehr des Waldrapps. Der Zugvogel, der im 17. Jahrhundert in Mitteleuropa ausgerottet wurde, soll in Fels-Nischen oberhalb des Landesgartenschaugeländes wiederangesiedelt werden. Die Vorbereitungen laufen. Auf einer Grünfläche bei Überlingen werden in diesem Sommer 31 Küken aufgezogen und für den Flug über die Alpen trainiert.

Das Programm läuft gut an, wie der österreichische Projektleiter Johannes Fritz nach den ersten Wochen und Trainingsflügen zufrieden bilanziert. Geplant ist, dass die Überlinger Kolonie Mitte August ins Winterquartier in die Toskana fliegt, dort auf weitere Kolonien aus Bayern und Österreich trifft und dass die Vögel nach Erreichen der Geschlechtsreife, in zwei bis drei Jahren, zurück nach Überlingen fliegen. Überlingen wurde als Standort ausgewählt, weil es historische Nachweise dafür gibt, dass hier der Waldrapp im 17. Jahrhundert siedelte.



Weil der Vogel jedoch so zahm ist, fiel ihre Art im Mittelalter der Überjagung zum Opfer. Aus sich heraus überlebensfähige Waldrapp-Populationen gibt es nur noch in Marokko und der Türkei, wobei diese Kolonien nicht ziehen oder am Ziehen gehindert werden. Die für die Handaufzucht in Überlingen geschlüpften Küken stammen aus einem Zoo. Ihr Instinkt zur Rückkehr ins Brutgebiet ist genetisch immer noch verankert; lediglich der Weg in den Süden muss ihnen einmal gewiesen werden, den Rückflug treten die Tiere von sich aus an.

Wilderer sind heute die größten Feinde des Waldrapps, wie Johannes Fritz bemerkt. Vor allem in Italien würden Jäger illegal Zugvögel vom Himmel holen und damit der Population schweren Schaden zufügen. Der Waldrapp sei in diesem Zusammenhang ein guter "Zeigervogel", der auf Probleme aufmerksam macht, die auch andere Arten betrifft. Wegen der Popularität des Vogels gelinge es leichter, Druck auf die zuständigen Politiker zu machen, damit der Artenschutz strenger überwacht werde. Neben Wilderern seien Hochspannungsleitungen das zweite große Problem. Viele Leitungen in Europa seien noch nicht mit Vogelschutzhauben, die vorgeschrieben seien, ausgerüstet.

Die Ziehmütter Anne Gabriela Schmalstieg und Corinna Esterer, von Haus aus eine Landschaftsplanerin und eine Umweltingenieurin, widmen sich seit April, seitdem die Waldrappe aus dem Ei geschlüpft sind, täglich und ausschließlich um die Tiere. Ihr ganzes Team verbringt die Sommermonate in einem Camp am Rande von Überlingen, mit Wohnwagen, Zelt und Zwei-Platten-Herd. Damit die Vögel auf ihre Ersatzeltern geprägt werden, findet in einer Voliere und bei den Trainingsflügen permanent eine Interaktion statt, mit Streicheln, Füttern, Gesten und Lockrufen. Wenn Schmalstieg und Esterer mit einem motorisierten Gleitschirm vom Boden abheben, folgen ihnen die Waldrappe treu.