Überlingen Ein frühlingshafter Liederabend im städtischen Museum

"Wir Schwestern zwei, wir schönen..." lautete der Titel des Duett-Liederabends: Doch es waren nicht nur schöne Schwestern, auch das gesamte Ambiente war traumhaft schön.

Warmes Frühlingslicht fiel in den Festsaal des Städtischen Museums, draußen sangen die Vögel und drinnen traten drei Schwestern beim Duett-Liederabend mit Klavierbegleitung auf. Alle drei in langen schwarzen eleganten Kleidern und mit Rose im Haar.

Es war eine perfekte Inszenierung. Sie hätte von Regisseurin Isabell Marquardt sein können. Sie trat an diesem Abend als Mezzosopranistin auf, im Duett mit Sopranistin Anja Zirkel sang sie Lieder von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms und Antonin Dvorak. Begleitet wurden sie von Elena Orlova, die zwischen den Duetten mit Solostücken am Klavier überzeugte: Mit ihrem Spiel und insbesondere mit der Fantasie Impromptu von Fréderic Chopin setzte sie einen starken, emotionalen und doch harmonischen Punkt an dem Abend.

Stimmlich erinnerte Sopranistin Anja Zirkel an die letztjährige Carmen-Inszenierung der Kleinen Oper am See: Sie wäre eine schöne Michaela-Besetzung gewesen. Auch im Kantatenwerk von Bach wäre sie gut vorstellbar. Ihre klare und kräftige Stimme erfüllte den Museumssaal, zusammen mit der weichen und gefühlvollen Mezzosopranstimme von Isabell Marquardt. Es waren die perfekten Stimmen für die frühlingshaften Liebeslieder, die die drei Frauen mit Leidenschaft präsentierten, als wären sie wirkliche Schwestern. So hörte das Publikum "Wir Schwestern zwei, wir schönen..." von Eduard Mörike, vertont durch Brahms, am Ende noch einmal.