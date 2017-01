Überlingen Ein Überlinger am Ziel seiner Träume

Marcel Sauter ist Holzbildhauer und Restaurator. Der gebürtiger Überlinger betreibt einen Pferdehof. Mit seiner Partnerin baut er seit 2015 ein historisches Anwesen bei Kirchberg/Raab wieder auf.

Überlingen – "Alle wollen nach Überlingen und du gehst weg!" Diesen erstaunten Satz bekam Marcel Sauter (49) von seinem Vater Günter in den vergangenen Monaten nicht nur einmal zu hören. Der gebürtige Überlinger ist am See aufgewachsen und hat hier die Schule besucht. Schon zu seiner Ausbildung als Holzbildhauer zog es Marcel Sauter notgedrungen hinaus in die Welt und er ist inzwischen viel herumgekommen, ohne seine Heimatstadt aus den Augen zu verlieren. Inzwischen hat sich Sauter jedoch mit seiner Lebensgefährtin in Kirchberg an der Raab, einer ruhigen, aber landschaftlich reizvollen Ecke der Steiermark niedergelassen, päppelt ein zuvor fast verfallenes, ehemaliges Gasthaus wieder auf und hat dort schon einen Pferdehof etabliert.

Über die verschlungenen Wege, auf denen es dazu kam, berichtete Marcel Sauter in einem SÜDKURIER-Gespräch während eines Weihnachtsbesuchs beim Vater, der in der Altstadt zwischen Franziskanerstraße und Münsterplatz zu Hause ist. Hier hatte die Familie auch ihre Wurzeln, wo ehedem das Café Hoch von Sauters Vorfahren betrieben wurde und ein beliebter Treffpunkt war. Der Name des Cafés lässt auch erahnen, dass Sauter ein Neffe des ehemaligen Stadtgärtners Hermann Hoch ist. "Ich komme immer wieder sehr gerne an den See", versichert Sauter glaubhaft: "Doch im Sommer ist es mir inzwischen viel zu laut und zu hektisch hier in der Stadt." Die winterliche Ruhe kam dem 49-Jährigen gerade recht, um wieder etwas Heimatluft zu schnuppern. Denn die Nähe zur Natur und die Ruhe sind das, was Marcel Sauter besonders schätzt. In der alten Heimatstadt findet er dies auch in einem größeren Obstgarten an der Alten Owinger Straße, den er bei sommerlichen Besuchen gerne aufsucht. Doch irgendwann muss er wieder weg vom Trubel am See.

"Ich hatte schon seit einige Jahren Ausschau gehalten nach einem ländlichen Anwesen abseits der ausgetretenen Pfade", sagt Sauter, der mit seiner aus Niederbayern stammenden Partnerin Edith Herrmann im Jahr 2015 in der Steiermark am Nordrand der Alpen fündig geworden ist. Auf der Reitberghöhe, nur rund 460 Meter über dem Meeresniveau, doch in schöner Aussichtslage befindet sich das Grundstück mit ehemaligem Gasthaus, dem "Engelwirth", in das sich beide verliebten. "Obwohl es anfangs einer Ruine glich", erinnert sich der ehemalige Überlinger, der die verloren gegangenen Reize entdeckte und Stück für Stück aus dem Dornröschenschlaf wecken will. Die ersten Etappen hat er inzwischen geschafft, doch es gibt noch einiges zu tun für den ausgebildeten Restaurator und er freut sich darauf.

Für "Spinner" hätten die Einheimischen sie zunächst gehalten, die sich mit dem "alten Glump" abgeben wollten. "Doch ich habe das Potenzial erkannt", erklärt Sauter und verweist auf einen alten Wirtshaussaal mit historischer Holzverkleidung, die alte Kegelbahn und einen "besonderen Ort", der geradezu "entwürdigt" worden sei. Sauter ist sich sicher: "Der alte Ort blüht wieder auf." Zwei Pferde hat das Paar selbst, inzwischen gibt es einen modernen Stall mit Auslauf für Einstellpferde. Reiterferien könnten hier einmal florieren, einen Holzworkshop für Kinder hat Sauter schon angeboten, für den hier ein Traum in Erfüllung geht.

Nach vielen anderen Stationen, deren erste in Oberammergau die Ausbildung zum Holzbildhauer war. Später erwarb Sauter am Münchener Goering-Institut ein Diplom als Restaurator, das ihm auch den Blick für die Qualität seines jetzigen Domizils geschärft hatte. In Hohenschwangau hatte der Überlinger längere Zeit ein Atelier für Holzbildhauerei betrieben, arbeitete für das Kunstmuseum Henselmann in Laiz bei Sigmaringen und lebte längere Zeit in Niederbayern und im Linzer Mühlenviertel. Jetzt scheint Marcel Sauter am Ziel seiner Träume angekommen. Den Pferdehof will er mit seiner Partnerin weiter aufpäppeln und zu einem Ausflugsziel machen. Hier will er Ziegen züchten, ein weiterer lang gehegter Wunsch, und einen Hofladen aufbauen – ganz ohne Hektik und nach dem Geschmack des gebürtigen Überlingers.

Zur Person

