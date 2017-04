Überlingen Ein Bild von Überlingen aus dem Jahre 1960 und die Geschichte des Fotografen Stiebing

Hans Peter Stiebing entdeckte historische Fotografien seines Vaters Arthur Stiebing. Stiebing junior wurde selbst zum Fotografen und hält Zeitgeschichte in Bildern fest. Ein Bericht über ein Bild und seine Geschichte.

Als im November 1989 in Berlin die Mauer fiel, war der aus Überlingen stammende Fotograf Hans Peter Stiebing schon da. Er war Mitbegründer der Fotoagentur "Zenit" und als solcher ein gefragter Mann für politische Redaktionen. Stiebings Arbeiten sind in bedeutenden Fotoarchiven wie der Bridgeman-Art-Library oder bei Ullstein gespeichert. Zum Beispiel das Bild, das auf der Mauer sitzende West-Berliner zeigt, während im Osten Volkspolizei zu sehen ist, die den Zugang zur Mauer abriegelt. Hans Peter Stiebing: "Bevor die ganz großen Magazine, die weltweit bekannt sind, ihre eigenen Fotografen nach Berlin schickten, hatten wir schon die Filme auf dem Lichttisch. So etwas passiert einem nur einmal im Leben."

Stiebing ist der Sohn des Portiers Arthur Stiebing, der in seiner Freizeit fotografierte. Gut fotografierte. Er legte das Talent seinem Sohn in die Wiege. Der Sohn wusste das aber nicht. Hans Peter Stiebings Vater starb vor 34 Jahren. Erst, als der Sohn die Wohnung seiner Mutter, die vom Hildegardring ins Betreute Wohnen der Diakonie umzog, vor zwei Jahren ausräumte, fiel ihm eine Kiste mit Negativen, alten Fotografien und Super-8-Filmen in die Hände. In der Kiste befanden sich besonders wertvolle Glasnegative. Sie lassen sich verlustfrei lagern, denn sie sind gegen Hitze und Chemikalien unempfindlich. Die Technik wird eigentlich seit den 50-er Jahren nicht mehr verwendet, weil sie so umständlich war. Für den Betrachter stellen die Gläser heute ein Fenster in die Vergangenheit dar.

Arthur Stiebings Fotokunst endete Anfang der 60-er Jahre. Wie sein Sohn Hans Peter vermutet, fehlte es irgendwann am Geld, um das Hobby weiter zu betreiben. Nach Entdeckung der Kisten vor zwei Jahren, die etwa 70 Negative und 5000 Meter Filmmaterial enthielten, darunter Aufnahmen von Schwedenprozessionen und Schwertletänzern, dauerte es bis jetzt, so berichtet Stiebing, bis er einen handelsüblichen Scanner mit einfachen Mitteln als Tüftler so aufgerüstet bekam, dass er nun in der Lage ist, das herauszuholen, was aus Glasnegativen herausgeholt werden kann – nämlich lupenreine Aufnahmen, die in Kombination mit der heutigen Digitaltechnik ein noch detailreicheres Bild wiedergeben, als dies früher bei Papierabzügen möglich gewesen wäre. Gut drei Stunden Arbeit investiere er in ein einziges Foto. Bei dieser Arbeit, dem Stöbern in Überlingens Stadtgeschichte, wird Stiebing mehr und mehr bewusst, welchen "Kellerfund im Schuhkarton", wie er sagt, er hier gehoben hat. Zugleich erfährt der Fotograf Stiebing ganz persönlich, wer ihm das Talent zum Fotografieren mit auf den Lebensweg gegeben hat.

Die Fotografien seines Vaters sind fein säuberlich datiert. Von Sommer 1956 beispielsweise stammen zwei Aufnahmen, die den Tourismus dokumentieren. Ein Bild zeigt Kurgäste im Badgarten, das andere, aus der Luft, den Campingplatz im Westen der Stadt, samt einer Schlange von VW-Käfern, die an der Bahnschranke warten. Im Sommer 1960 entstand eine weitere Reihe an Luftbildern. Der Fotograf muss etwa auf Höhe Burgberg auf den Auslöser gedrückt haben. Vermutlich hatte er das Ziel, sein eigenes Haus zu fotografieren, Rauensteinstraße 25. Es steht unter Denkmalschutz. Seine Frau Gertrud, die Mutter von Hans Peter Stiebing, ist hier aufgewachsen. "Meine Großeltern wohnten hier seit 1926, die Häuser wurden 1924 gebaut, es handelte sich um Arbeiterhäuser, die so genannte Kolonie."

Zur Person

Hans Peter Stiebing wurde 1956 in Oberstdorf geboren, sein Vater Arthur hatte als Portier im Hotel Wittelsbacher Hof gearbeitet. 1963 zog seine Familie nach Überlingen um, und sein Vater, der Hobby-Fotograf, begann als Arbeiter bei der ZF. Hans Peter Stiebing besuchte das Technische Gymnasium, wo er 1976/77 einen Fotokurs besuchte, die Fotokunst seines Vaters war ihm nicht bekannt. 1980 zog Hans Peter Stiebing nach West-Berlin, er studierte Publizistik an der Freien Universität, er war politisch in der linken Szene aktiv und fand Kontakt zur TAZ, die ihn eigenen Angaben zufolge 1984 in der Fotoredaktion einstellte, 1987 war er Mitbegründer der Fotoagentur "Zenit". Stiebing lebt heute zwischen Berlin und Überlingen, als Nachrichtenfotograf sei er nicht mehr tätig. "Es ist nicht mehr meine Zeit."