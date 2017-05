Überlingen Drei Schülern aus Afghanistan mit Ausbildungsplätzen in Überlingen droht die Abschiebung

Unverständnis und Protest an Waldorfschule. Die Schule solidarisiert sich mit drei jungen Männern aus Afghanistan, die gut integriert sind, aber in ihre Heimat zurückgeschickt werden sollen. Ihr Ausbilder Thilo Kauf von der Naturata ist frustriert.

Basir Azizi, Momin Qadari und sein Bruder Abdulmatin Qadari haben einiges gemeinsam. Sie alle stammen aus Afghanistan, genauer gesagt aus der Region Kundus, sie alle haben im Januar Geburtstag und sie alle haben im Alter von 15 oder 16 Jahren ihre Heimat verlassen müssen. Das war 2015, als die Jugendlichen über die Balkanroute nach Deutschland kamen. Sie flohen vor dem Terror der Taliban und der anderen schwer bewaffneten Milizen. Auch das eine Gemeinsamkeit. Zwar waren die Brüder nicht zusammen mit Basir unterwegs, aber gemeinsam erreichten die drei schließlich im Januar 2016 den Georgenhof in Bambergen. Seither werden sie dort betreut und besuchen die Waldorfschule Überlingen. Das alles geschieht mit der Unterstützung des Bodenseekreises (der SÜDKURIER berichtete), könnte aber bald der Vergangenheit angehören. Denn nun gibt es eine weitere Gemeinsamkeit: Die jungen Männer sollen Deutschland wieder verlassen. Ihre Asylanträge wurden abgelehnt, ihnen wurde keine Flüchtlingseigenschaft zuerkannt und auch ein zeitweiliges Bleiberecht nach dem so genannten Subsidiaritätsprinzip wurde ihnen verweigert. Danach können Flüchtlinge, wenn ihnen im Heimatland Folter, Todesstrafe oder große Gefahr durch einen bewaffneten Konflikt drohen, zeitweilig in Deutschland bleiben.

Die drei jungen Männer zählen nach Überzeugung der deutschen Behörden zu den Flüchtlingen, denen sich auch in der Heimat eine Alternative zur Flucht nach Deutschland bietet und die deshalb nach Hause zurückkehren können. Sie könnten nach Kabul ausweichen, heißt es. Eine Auffassung, die beispielsweise von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird. Gerade haben internationale Organisationen ihre Schutzmaßnahmen wegen der schlechten Sicherheitslage in Kabul verschärft. Am Wochenende fiel auch eine Deutsche dem Terror zum Opfer. Die Lage in Kabul ist also alles andere als sicher.

Momin und sein Bruder Adulmatin wissen das. Sie stehen mit ihren Familien in Verbindung. Auch Basir, der mit seinem Vater in Kontakt steht. Vater, Brüder und seine nahen Verwandten gehören der Polizei an. Sie sind in Kabul stationiert. Basir wurde fast ein Jahr lang von seiner Familie im Haus versteckt, weil die Taliban ihn entführen wollte. Sein Onkel wurde von der Taliban getötet, sein Bruder schwer verletzt. "Mein Vater sagt, er kann mich in Kabul nicht beschützen. Er kann mich nicht mit in die Polizeikaserne nehmen." Momin und Abdulmatin kennen Geschichten von anderen jungen Männern, die nach Kabul zurück geschickt wurden: "Du kommst aus dem Flughafen und stehst vor dem Nichts. Du hast keinen Job, keine Wohnung, es kümmert sich niemand um dich", sagt Momin, aber "die kriminellen Banden und Milizen in Kabul sind hinter solchen Leuten wie uns her. Entweder wir machen bei ihnen mit oder sie bringen uns um. " Die drei jungen Männer schütteln nur den Kopf, auf die Frage, ob sie denn meinten, in Kabul in Sicherheit zu sein. Sie haben deshalb gegen die Ausweisung Widerspruch eingelegt. Wann darüber entschieden wird, ist ungewiss. Die Erfahrung zeigt, es kann bis zu einem Jahr dauern.

Für Reda Doublali, der die Flüchtlinge im Georgenhof betreut, ist die Ablehnung der drei Afghanen nicht nachvollziehbar. "Alle drei haben sich hier gut integriert. Momin und Abdulmatin haben einen Ausbildungsplatz, auch Basir soll einen bekommen. Alle drei sprechen gut Deutsch", zählt der Koordinator mit marokkanischen Wurzeln Punkte auf, die für den Verbleib der jungen Männern sprechen. Wenn aber afghanischen Familien in der gleichen Situation ein Bleiberecht zuerkannt würde, passe das nicht zusammen. Auch Isabell Simonian, die als Waldorflehrerin die Jugendlichen von Anfang an unterrichtet, fragt sich nach dem Sinn dieses Bescheides: "Wozu bieten wir den Schülern eine Perspektive, wenn sie ihnen, obwohl sie die Chance ergreifen, wieder entzogen wird?"

Thilo Kauf, Geschäftsführer der Naturata, der Momin zum Einzelhandelskaufmann und Abdulmatin zum Koch ausbilden will, ist frustriert. "Beide haben im vergangenen Jahr hier gejobbt und sich hervorgetan. Solche Leute suche und brauche ich. Warum sollten die wieder gehen müssen?"

Solidarität mit den Schülern zeigt die Waldorfschule. Sie organisiert den Protest mit Unterschriftenlisten.

Rückblick

Die drei jungen Afghanen kamen im Januar 2015 gemeinsam mit fünf anderen Jugendlichen nach Überlingen. Der Georgenhof, eine Einrichtung, die Kindern und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen hilft, richtete mit Unterstützung des Bodenseekreises und der Firma Sonett für die insgesamt acht jungen, allein reisenden männlichen Flüchtlinge eine Wohngruppe ein. Die Waldorfschule bot ihnen einen zweistündigen Intensivkurs in Deutsch an. Gleichzeitig organisierten beide Einrichtungen gemeinsam Praktika für die Jugendlichen. Zwei der drei Afghanen beginnen im Sommer ihre Ausbildung, der dritte hat einen Platz in Aussicht.