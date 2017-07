Überlingen Dramatische Kostensteigerung: Parkhaus Therme zurück auf Prüfstand

Die Stadtwerke Überlingen GmbH (SWÜ) wollen beim geplanten Parkhaus Therme aufgrund einer dramatischen Verteuerung beim Tiefbau auf Untergeschosse ganz verzichten und lediglich vier Ebenen oberirdisch realisieren. Über diese einstimmige Entscheidung des Aufsichtsrats und die "Kostenexplosion" als Beweggrund für die neue Weichenstellung informierten SWÜ-Geschäftsführer Norbert Schültke und Oberbürgermeister Jan Zeitler als Aufsichtsratsvorsitzender.

Im geplanten Parkhaus Therme können deutlich weniger Stellplätze (180 bis 190) realisiert werden können wie vorgesehen. Zudem muss der vorhabenbezogene Bebauungsplan ebenso geändert werden wie die Baugenehmigung, die im Mai für die Planung mit jeweils drei unter- und oberirdischen Geschossen erteilt worden war. Die kalkulierten Gesamtkosten waren zuletzt auf 14,6 Millionen Euro geklettert. Eine neue Kostenschätzung für die reduzierte Version liege noch nicht vor, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler.

"Dass wir als quasi kommunaler Träger pro Stellplatz im Parkhaus rund 50 000 Euro investieren, das ist nicht zu verantworten", waren sich Schültke und Zeitler einig. Einig waren sie sich auch, dass alle Beteiligten jetzt Gas geben und die zuständigen Behörden parallel mit den modifizierten Planungen befasst werden müssen. "Ich bin optimistisch, dass das auch noch klappt", sagt der Geschäftsführer, der sein Amt erst im Juli 2016 angetreten hat. Als Fertigstellungstermin nennt er jetzt "Ende 2019/Anfang 2020". Da das Parkhaus vor allem für die Besucher der Landesgartenschau vorgesehen ist, ist das auch der spätmöglichste Termin. In der vergangenen Woche hatte OB Zeitler in einem Pressegespräch den ersten Spatenstich noch für den August dieses Jahres angekündigt.

Die "Präsentation des Neubauvorhabens Parkhaus Therme" in der bisherigen Variante hatte am Mittwoch noch auf der Tagesordnung des Gemeinderats gestanden. Doch erst fünf Minuten vor Sitzungsbeginn beschloss der Aufsichtsrat der Stadtwerke einstimmig, noch einmal auf Los zurückzugehen und an den oberirdischen Teil des ersten Entwurfs anzuknüpfen. "Die Erleichterung war auch den Aufsichtsräten deutlich anzumerken", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Zeitler, der später das Thema von der Tagesordnung nahm und ein Pressegespräch für den darauffolgenden Tag ankündigt: "Das hätte in der Sitzung zu viel Zeit in Anspruch genommen."

Fünf vor zwölf ist es damit für die Realisierung des Parkhauses, dessen Planung noch einmal überarbeitet und auf den Prüfstand gestellt werden muss. Im Gemeinderat, der nur mit der Bauleitplanung befasst ist und sich mehrfach Informationen über den Stand des Genehmigungsverfahrens und des Projekts gewünscht hatte, war immer wieder von Kostenexplosionen geunkt worden. "Die Planung hat sich natürlich sehr lange hingezogen", betont Schültke. Der Baugrund habe sich nach genauer Prüfung noch schwieriger erwiesen als erwartet. Dadurch sei der Bauherr völlig in die überhitzte Baukonjunktur hineingeraten. Bestes Beispiel sei das erste große Ausschreibungspaket für den Tiefbau der drei geplanten Untergeschosse, den nur Spezialfirmen leisten könnten. Lediglich ein Angebot sei eingegangen, das um mehr als 50 Prozent über den kalkulierten Kosten gelegen habe, erklärte der SWÜ-Geschäftsführer.

Die Chronologie