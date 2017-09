Überlingen Dorfgemeinschaftshaus wird zur Kampf-Arena

13 Kämpfe und jede Menge Lokalmatadore treten beider Newcomer Fightnight am 9. September im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf. Veranstalter der Nachwuchs-Gala der Thaiboxer ist das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen.

Überlingen-Nußdorf – Das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen veranstaltet am Samstag, 9. September, um 17 Uhr seine mittlerweile bekannte Nachwuchs-Gala der Thaiboxer. Dazu kehrt Organisator Sebastian Harms-Mendez an den Ort zurück, an dem die Erfolgsgeschichte der Bodensee Fightnights vor vier Jahren begonnen hat.

„Ich freue mich, dass wir wieder im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf sein dürfen“, sagt er. „Dieses Mal haben wir 13 Kämpfe auf dem Programm, wobei es sogar zwei A-Klasse-Duelle geben wird.“ Mittlerweile findet die Profi-Gala im Frühjhar in Mühlhofen statt, die Nachwuchs-Gala allerdings blieb im Großraum Überlingen. Im vergangenen Jahr noch in der ehemaligen Kapuzinerkirche, zieht die Newcomer Fightnight dieses Mal wieder zurück nach Überlingen-Nußdorf.

In acht der 13 angesetzten Kämpfe werden Lokalmatadore vom Muay Thai Gym Mendez antreten. Als Höhepunkte werden der amtierende Profi-Europameister Dimitrios Sapanazidis sowie die Profi-Europameisterin und sechsfache Weltmeisterin Laura Torre vom Gastgeber im Ring stehen. Außerdem von den Überlinger Thaiboxern dabei sein werden Rudi Schmidt, Kristin Schwer, Murat Inan, Nadja Sapanazidis, Stephan Meike und Diana Köhne. Außer in den beiden A-Klasse-Kämpfen werden alle anderen Duelle als Amateur-Fights gewertet, sodass mit Schutzausrüstung gekämpft wird.

Spannend wird sein, wie sich der Nachwuchs schlägt. Vor allem die Auftritte des neunjährigen Rudi Schmidt und der zwölfjährigen Kristin Schwer werden mit Spannung erwartet. Die Doppel-Weltmeisterin Diana Köhne versucht, ihren Sieg der vergangenen Newcomer-Gala zu wiederholen. Außerdem wird es einige Kämpfer geben, die ihren ersten oder zweiten Kampf absolvieren.

Im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf wird ab Freitag aufgebaut. Dann verwandelt sich der Raum in eine Kampf-Arena mit einem Profi-Ring in der Mitte sowie Platz für Zuschauer. „Es ist schön, dass wir dem Nachwuchs einen professionellen Rahmen bieten können“, freut sich Sebastian Harms-Mendez. „Normalerweise bestreiten Thaiboxer ihre ersten Kämpfe in Gyms oder dunklen Ecken in Sporthallen und vor allem unter Ausschluss der Öffentlichkeit.“ Zum einen sei es für die Kämpfer wichtig, vor Publikum kämpfen zu können, aber auch die Zuschauer sollen sehen, wie hart die Erstkämpfer trainieren. Natürlich mache das Ganze vor dem heimischen Publikum noch eine Extranote aus.

Es wird nicht wenige Kämpfer geben, bei denen spätestens beim Betreten der Halle der Puls hochgehen wird. „Neben dem sportlichen Aspekt zählt bei der Newcomer Fightnight auch noch der Faktor Publikum“, erklärt Sebastian Harms-Mendez. “Ich bin sicher, dass ein paar Kämpfer allein deshalb schon aufgeregt sein werden.“ Außerdem werde jeder Thaiboxer seinen Auftritt mit Einlauf unter Applaus und Begrüßung vom Ringsprecher bekommen.

Eintrittskarten

Der Vorverkauf für die Newcomer Fightnight am Samstag, 9. September, im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten direkt bei Muay Thai Gym Mendez am Weiherhof 2 in Überlingen sowie im Tattoostudio „Fuck the Pain“ in der Gradebergstraße 1 in Überlingen. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 19 Euro. (mag)