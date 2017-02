Dorferschoppen in "Krone und Galgen": Make Überlingen great again

Volles Haus beim Dorferschoppen in "Krone und Galgen" am Freitag. Michael Jeckel brillierte als Donald Trump, die närrische Männerwelt zeigte sich rundum hochzufrieden und der neue OB Jan Zeitler gab seinen Einstand mit Dornkaart. Und bekam eine Sanduhr von Matthias Wigger: "Die Zeit läuft ab jetzt."

Überlingen – Die höchste Konzentration an blütenweißen Hemden, aber auch rabenschwarzen Westen bot in der Überlinger Fasnet einmal mehr der Dorferschoppen in der "Krone". Das Outfit ist Programm und es wird herzhaft ausgeteilt, ergeben eingesteckt und vor allem herzlich gelacht.

"Ich schwöre Ihnen jetzt was: Das wird der schönste Dorfer ihrer Karriere": Mit diesem Eid begrüßte der souveräne Jörg Bohm in seiner Rolle als Ratsdiener Überlingens neuen OB Jan Zeitler. "Die AfD hat einen Hass auf alles, was denen fremd ist – zum Beispiel auf Intelligenz", feixte Bohm. Zeitler kommentierte seinen ersten Dorfer mit den Worten: "Eine geniale Veranstaltung."

Noch findet Zeitler den Dorfer genial. Sabine Becker, Ex-OB, dürften während ihren Flitterwochen im fernen Argentinien die Ohren geklingelt haben, so häufig wurde sie mit Häme und Spott überzogen. Wer den Schaden hat, spottet ja bekanntlich jeder Beschreibung, schließlich hat man sie im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung und außerdem zeigte man dem neuen OB damit gleich, wo's langgeht. O-Ton Matthias Wigger alias "der weiße Schwan": "Wir bestimmen, wann Ihre Zeit abgelaufen ist." Sprach's und überreichte dem neuen OB eine große Sanduhr, Tenor: "Die Zeit läuft ab jetzt."

Der Höhepunkt des Dorferschoppens war unbestritten Michael Jeckels Auftritt als Donald Trump. Eine für ihn großartige Rolle, er machte "Überlingen great again" und musste sich immer wieder wegen tosenden Beifalls unterbrechen. In perfektem Denglisch dozierte er: "Niveau is not eine Handcreme", gemeint, na klar, Sabine Becker. Sein "wie stehle ich eine Firma"-Seitenhieb auf die Geschehnisse rund um die Überlinger Firma Allweier brachten ihm das typische Dorfer-süffisante "ei, ei, ei, au, au, au" ein.

Die ebenso mit Riesenapplaus bedachte Abordnung der Stadtkapelle unter Ralf Ochs befeuerte Matthias Wiggert mit "ein weißer Schwan" musikalisch und ließ sich zu immer neuen Spielvarianten hinreißen. Wigger hatte bereits beim ersten Statement – "die Fischerin ist abgesoffen", gemünzt auf Sabine Becker – stimmgewaltigen und donnernden Gesang entfacht. Und das will was heißen nach bereits knapp dreieinhalb Stunden Durchhalten beim Dorfer. Wigger überreichte Jeckel, "dem Halslosen", ein Stück von seinem Schwanenhals samt Halstuch mit den Worten: "Der letzte Gedanke kommt mir Hals über Kopf, jetzt hüte dich vor einem Kropf."

Frank Neumann schnell, trocken und scharfzüngig, kam als Wahlbeobachter: "Welcher OB ist denn der Richtige?" Und stand ratlos vor dem Regal im Drogeriemarkt. Lustknabe Mimi Braun nannte Melanie Jäger-Waldau die Ursula von der Leyen von Überlingen, tat's aber wie immer so liebevoll, dass man ihm nicht böse sein konnte. Lautstark und derb-fröhlich erschien als Bacchus Jürgen Waldvogel: "Mir lond uns de Tag it verhunze, hommer doch wieder en OB, der im Stand ka brunze." Achim Friesenhagen alias Horst Schlämmer, eine feste Spaß-Größe des Dorfer, präsentierte den kürzesten Schwaben-Witz: "Den VfB." Peter "Asterix" Würden sprach nach der Veranstaltung von einem der besten Dorfer überhaupt. Die zufriedenen Gesichter und Kommentare der Überlinger Männerwelt gaben ihm Recht.