Überlingen Doppelkonzert der Männerchöre im Kursaal

Loblieder auf den Frühling und den Bodensee haben der Männerchor Überlingen und der Männergesangverein Eintracht aus Erbach im Taunus bei ihrem Doppelkonzert im Kursaal Überlingen gesungen.

Überlingen – Fünf Tage ist der Männergesangverein Eintracht aus Erbach im Taunus am Bodensee zu Gast gewesen. Beim Doppelkonzert mit dem Männerchor Überlingen im Kursaal stellten 40 Sänger des Erbacher Chores dem Publikum samt Tenorsolist und Klavierbegleitung ihr Reiseziel Bodensee melodisch vor: Der Komponist Rudolf Desch (1911-1997) hatte für Männerchor, Tenor-Solo und Klavier den Chorzyklus "Frühling am Bodensee" geschrieben.

Diese Komposition war beim Konzertabend Hauptmelodie als Referenz an einen der schönsten Landstriche Deutschlands. Den "Frühling am Bodensee" besingen und ihn selbst erleben: Der Chorzyklus war Namensgeber für das anspruchsvolle Konzert. Dazu passte dem Gastchor punktgenau auch das Wetter am Bodensee ins Reiseprogramm für Tagesausflüge nach Überlingen, wo die Erbacher Sänger am Sonntag zudem den Gottesdienst im Münster musikalisch gestalteten. Als weitere Ziele am See nannte Vorsitzender Michael Schüler die Birnau, Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg, Hagnau und Lindau mit einer Dreiländer-Schifffahrt auf dem See.

Der Männerchor Überlingen band, zuerst auf der Bühne, in seinen Strauß von Frühlingsmelodien – Vorsitzender Dirk von Wichert sagte zur Liederauswahl: "Der Frühling ist für uns eine wunderbare Verheißung" – bekannte Kompositionen von Romantikern ein: "Erlaube mir fein's Mädchen" von Johannes Brahms, "Im Schatten des Waldes" aus "Zigeunerleben" von Robert Schumann mit feinster Klavierbegleitung durch Chiaki Nagata und dem Tenor-Bass-Zwiegespräch von Claudius Schram und Friedbert Beirer, zärtlich-gefühlvoll und in guter Artikulation das Liebeslied "O du schöner Rosengarten". Aufmerksam lauschte das Publikum dem Chor bei der Premiere der Komposition "Frühlingsglaube" seines Chorleiters nach Texten von Ludwig Uhland – oft in gegenläufiger Struktur von Klavier und Chor bis zum lyrischen Schluss: "Die Welt wird schöner mit jedem Tag."

Der Erbacher Chor lud mit seinem Auftakt zu "Schubert mit Superlativen" mit dessen Chorwerken und Liedern ein: harmonisch-gepflegte Musik von Chor, Klavier und Tenor-Solo. Alle Beiträge ließen geübte und geschulte Stimmen hören – aufmerksam und immer voll konzentriert auf den qualifiziert führenden Chorleiter Karl Wilhelm Dünnes, ohne am Notenblatt zu haften. Mächtig anschwellend beim "Nachtgesang im Wald", klar und ausgeprägt "Im Abendrot", im musikalischen Gemälde "Abendfrieden" als Lob auf den Schöpfer, heiter-lustig im "Trinklied" ("drum Brüder schenket ein, muss es schon gefallen sein, fallen wir – berauscht vom Wein!"). Hubert Schmid sang im Solo und von Lukas Rommelspacher am Klavier begleitet drei Schubertlieder zum Frühling bis hin zur "Ungeduld": "Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben."

Beide Solisten widmeten sich nach der Pause mit Gesang und Klavier stilvoll und in souveränem Vortrag sechs Liedern aus "Lotosblätter" (op. 19) von Richard Strauss, ehe sie zusammen mit dem Chor das Publikum den "Frühling am Bodensee" im so betitelten Chorzyklus von Rudolf Desch erleben ließen: In Blüten und Träumen das Jahr über in der Natur, an den Anlegestellen, in der tänzerischen Wellenbewegung auf dem Boot der Fischer Augustin und Lilofee, im Land am See mit den klingenden Glocken, in der Staccato-Beschreibung des Wetters – vom blauen Himmel zum Gewitter, in den sieben schönen Tagen am schimmernden Bodenseestrand: "Gesegnet ist das Land" hieß es, denn "Im Paradies kann's nicht schöner sein!". Dank und Anerkennung zollten die beiden Vereine einander, das Publikum spendete allen Akteuren stehend Beifall.

Die Chöre