Überlingen Diskussion um die neue Halle auf dem Schulcampus: Für Sport oder Musik oder beides?

Die Stadtverwaltung schlägt vor, in die Planung für eine Mehrzweckhalle statt einer reinen Sporthalle auf dem Schulcampus einzusteigen. Schulleiter Hans Weber vom Gymnasium warnt dagegen vor Nutzungskonflikten und unguten Kompromissen.

Das Thema ist nicht ganz neu: Jan Zeitler vertrat schon im Oberbürgermeister-Wahlkampf die Idee, die neue Sporthalle im Schulcampus als Mehrzweckhalle auszubauen, womit sie für kulturelle Großveranstaltungen genutzt werden könnte; seine Amtsvorgängerin Sabine Becker hatte im Wahlkampf eine Mehrzweckhalle ausgeschlossen. Zeitler im OB-Wahlkampf: „Wenn die Überlinger in absehbarer Zeit und nicht erst in acht oder zehn Jahren einen Raum für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wünschen, ist eine Mehrzweckhalle die richtige Lösung.“ Der Gemeinderat stimmt nun in seiner Sitzung am Mittwoch (5. April) über einen Antrag der Stadtverwaltung ab, mit dem diese Idee weiter verfolgt wird. Konkret geht es um die Frage, ob die Stadt in die Planung für eine Mehrzweckhalle mit bis zu 1200 Besuchern einsteigt oder nicht.

Hans Weber, Schulleiter am Gymnasium, betrachtet die neue Zielrichtung "mit Sorge", wie er dem SÜDKURIER gegenüber schilderte. Die Anforderungen seien viel zu unterschiedlich, eine Mehrzweckhalle verlange nach so vielen Kompromissen, dass letztlich keine Seite zufrieden sein könne. Nutzungskonflikte sieht er zum Beispiel beim Aufbau eines Fußbodens, bei der Lichttechnik oder der Akustik. Der Sport benötige einen weichen Boden, unempfindliche Lampenschirme für ein helles gleichmäßiges Licht, sowie eine den Lärm schluckende Dämmung. Für eine Kulturveranstaltung hingegen sei ein robuster und optisch ansprechender Bodenbelag nötig, eine in Zonen steuerbare Beleuchtung mit teilweise empfindlicher Technik sowie eine Akustik, die Töne eher verstärkt. Nutzungskonflikte sieht er außerdem bei den Belegungszeiten, und er fürchtet letztlich eine Einschränkung des Sportunterrichts, wenn die Zahl der Nutzer steigt.

Weber besteht auf der bisherigen Planung. Sie sieht zunächst den Bau einer reinen Sporthalle vor, und folgend den Bau einer neuen Mensa, die, ergänzt um einen Veranstaltungsraum, 450 Sitzplätze bieten könnte. Nach Webers Ansicht könne diese ergänzende Planung noch erweitert werden und im Musentrakt ein Veranstaltungsraum für 1000 Personen geschaffen werden.

In der Vorlage für die Gemeinderatssitzung (Beginn am Mittwoch um 17 Uhr) macht die Stadtverwaltung darauf aufmerksam, dass im Kursaal die Kapazitätsgrenze bei 800 Personen liege, es aber einen Raumbedarf für größere Besucherzahlen gebe. Mehrkosten für eine Mehrzweckhalle könnten im kombinierten Mensa-Bereich abgefedert werden.