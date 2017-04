Überlingen Diebes-Paar in der Therme festgenommen

Diebes-Paar in der Therme festgenommen

Ein Ehepaar wurde in der Bodensee-Therme beim Diebstahl eines Geldbeutels erwischt. Eine Überwachungskamera filmte die mutmaßliche Tat.

Die Polizei ermittelt gegen ein Ehepaar im Alter von 52 und 58 Jahren, die einem Badegast in der Therme Geldbeutel und Mobiltelefon gestohlen haben sollen. Wie die Polizei berichtet, nutzte das Paar die kurzzeitige Unaufmerksamkeit des Badegastes, der seine Wertsachen in einem Schließfach bereits deponiert, es aber nicht abgeschlossen hatte. Über eine Videokamera wurde die Tat gefilmt, so dass das Paar beim Verlassen der Therme angehalten und vorläufig festgenommen werden konnte. Das Diebesgut trugen sie bei sich.