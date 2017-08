Überlingen Diebe stehlen 24 Brillengestelle in Optikgeschäft

Diebe stehlen 24 Brillengestelle in Optikgeschäft

Die Täter nutzten die Unaufmerksamkeit der Verkäufer aus. Die Polizei sucht nun nach einem Paar und hofft auf Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben am Dienstag, zwischen 12.15 und 12.45 Uhr, in einem Optikgeschäft in der Münsterstraße 24 hochwertige Brillengestelle verschiedener Marken gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Täter Kundengespräche von Mitarbeitern aus, um billigere Brillengestelle auf die Plätze der entwendeten teuren Brillengestelle umzustecken.

Ein Anfangsverdacht richtet sich gegen ein Paar, das sich im Tatzeitraum in dem Geschäft aufhielt. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Beide Personen waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhaarig, hatten eine normale Statur, einen dunklen Teint. Die Frau war etwa 1,65 Meter groß und mit einem Blazer bekleidet. Der 1,80 bis 1,90 Meter große Mann trug ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt. Mögliche Zeugen der Tat oder Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden: Telefon 0 75 51/80 40.