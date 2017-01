Überlingen Die spektakuläre Seite des kalten Winters

Der kalte Winter hat nicht nur Nachteile. Nicht nur, dass er für spektakuläre Bilder sorgt- er ist auch wichtig für die Natur und den Bodensee.

Spiegelglatte Straßen, zugefrorene Leitungen, eisige Winde die einem um die Nase pfeifen: Die Kälte im Winter kann dem Menschen schwer zu schaffen machen. Doch es gibt sie auch, die positiven Seiten der frostigen Jahreszeit. Durch die lang anhaltende Frostphase bietet die Natur derzeit immer wieder spektakuläre Ansichten. So konnten sich am Dienstagabend Millionen Zuschauer der "Tagesthemen" von der Schönheit Überlingens überzeugen. Während Moderatorin Claudia Kleinert die Wetterprognosen für die kommenden Tage erklärte, war im Hintergrund ein großes Bild vom Überlinger Stadtgraben zu bestaunen. Zu sehen: Dicke Eiszapfen, die wie Orgelpfeifen am Molassefels kleben.

Geschossen hat dieses Bild der Überlinger Jürgen Gundelsweiler. Doch wie schaffte es das Bild in die Sendung? Der SÜDKURIER-Mitarbeiter arbeitet freiberuflich in der Regie für die Bavaria-Film in München, wo er für die Produktion der Wettersendungen – unter anderem eben für die „Tagesthemen“ im Ersten – zuständig ist. "Durch die momentane Inversionswetterlage, das heißt, dass die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren, kam das Eiszapfenbild ganz gelegen", erklärt der Fotograf.

Dabei sorgen die eisigen Temperaturen nicht nur für optisch schöne Anblicke, sondern haben auch eine wichtige Funktion für die Natur: Walter Sorms, Landwirt auf dem Hofgut in Rengoldshausen, betont wie wichtig die Kälte für die Landwirtschaft sei: Durch den Frost werde der Boden mit einer sogenannten Frostgare bedeckt, die dafür sorgt, dass die Erde locker und luftig wird. Auch werden Schadinsekten, wie beispielsweise Kartoffelkäfer, reduziert. Die letzten beiden Winter seien verhältnismäßig mild gewesen, sodass der Anbau im Frühjahr durch den kurzen Frost erheblich schwieriger gewesen sei: Die Böden seien dichter und der Wasserhaushalt durcheinander gewesen. „Es ist also ein großer Vorteil, wenn die Winter so kalt sind wie jetzt“, meint der Landwirt.

Auch in der Forstwirtschaft freut man sich über die Temperaturen unter Null: "Die Arbeiten im Wald können bei gefrorenem Boden wesentlich schonender durchgeführt werden", erklärt Michael Strütt, Leiter des Forstamtes im Bodenseekreis. Entscheidend sei auch, dass die Pflanzen im Winter ihre benötigte Ruhezeit bekommen. "In milden Wintern ist es schon passiert, dass die Pflanzen beginnen auszutreiben. Wenn dann der Frost im Frühjahr doch noch überraschend folgt, sterben die jungen Triebe ab", sagt Strütt.

Auch in Bezug auf die Borkenkäferplage seien die Förster froh über einen frostreichen Winter: Der milde Winter im vergangenen Jahr hatte eine Entwicklung der Borkenkäferbrut zur Folge, die befürchtete Massenvermehrung des gefährlichen Schädlings konnte nur noch durch einen Spätfrost im Frühjahr gebremst werden, erklärt Strütt. Auch bei der Verbreitung von Zecken erhoffe man sich durch den Frost eine einschränkende Wirkung.

Dass ein kalter Winter positive Auswirkungen auf den Bodensee hat, stehe außer Frage, sagt Bernd Wahl, Physiker am Institut für Seenforschung in Langenargen: „Der See braucht die Kälte.“ Erst wenn die Wasseroberfläche etwa vier Grad erreicht, könne der Sauerstoff nach unten gedrückt werden, um die Organismen im See hinreichend zu versorgen. Derzeit misst die Station in Langenargen etwa 4,9 Grad – für den Bodensee durchaus noch im Rahmen. Mehrere sehr milde Winter in Folge könnten eine Bedrohung für das Ökosystem See bedeuten, sagt Wahl, die Organismen würden durch den fehlenden Sauerstoffgehalt absterben. Dies sei vor etwa 40 Jahren die Gefahr gewesen: Eine Überdüngung des Sees hatte zur Folge, dass vermehrt Sauerstoff benötigt wurde – der durch einen milden Winter nicht ausreichend bereitgestellt werden konnte.

Während viele Menschen also auf wärmere Zeiten hoffen, braucht die Natur die Kälte im Winter – um sich zu regenerieren.

Warnung vor dem Eislaufen

Viel Spaß an den kalten Temperaturen haben auch die Wintersportler. Zum Skifahren muss man nicht ganz so weit in die Berge fahren, Rodeln ist derzeit an fast jedem Hügel möglich. Zudem hat der Dauerfrost der vergangenen Tage dafür gesorgt, dass die Ufer des Bodensees und viele kleinere Seen in der Region mittlerweile mit einer Eisschicht bedeckt sind. Auf dem Gnadensee zwischen Hegne und Reichenau sowie bei Friedrichshafen waren seit dem Wochenende viele Menschen auf dem See unterwegs – auch wenn die Wasserschutzpolizei vor den Gefahren warnt.

In Überlingen ist der Bodensee hingegen zu tief. Die Eisschicht, die sich teilweise in den Hafenbecken gebildet hat, reicht bei weitem nicht aus, um sie betreten zu können. Auch ansonsten schauen Eisläufer in Überlingen und Umgebung in die Röhre. So ist Schlittschuhfahren auch auf dem Salemer Schlosssee und dem Andelshofer Weiher trotz deutlich dickeren Eisschichten verboten, wie die Gemeinde Salem und das Stadtwerk am See mitteilen.