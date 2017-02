Überlingen Die richtige Schule finden

Die Beruflichen Schulen laden zu einem Informationstag ein.

Nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse stehen viele Jugendliche und deren Eltern vor der Frage, wie es im Herbst weitergehen soll. Um eine Hilfestellung bei der Berufswahl beziehungsweise beim Einstieg in eine Berufsausbildung oder in eine schulische Weiterbildung für das nächste Schuljahr zu geben, veranstalten die drei beruflichen Schulen in Überlingen am Samstag, 4. Februar, von 8 bis 12 Uhr, unter dem Motto „Lust auf Bildung? Lust auf Zukunft?“ einen Informations- und Anmeldetag.

An den beruflichen Schulen besteht ein vielfältiges Angebot sowohl für Absolventen der Haupt-, Förder- und Werkrealschulen als auch für Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Realschulen und zweijährige Berufsfachschulen. Schüler und deren Eltern erhalten Informationen, wenn es um die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife, die Allgemeine Hochschulreife oder um eine berufliche Ausbildung geht. Neben einer persönlichen Beratung erhalten die Besucher auch Einblicke in Fachräume, Labore und spezifische Einrichtungen der beruflichen Schulen, heißt es in der Ankündigung der Jörg-Zürn-Gewerbeschule. Zudem werden aktuelle Schüler der jeweiligen Schularten von ihren Erfahrungen berichten.

Auskünfte und Informationsmaterial gibt es auch in den Sekretariaten der Schulen, die ebenfalls am Infotag geöffnet haben. Die Anmeldungen für die beruflichen Vollzeitschulen müssen bis 28. Februar eingegangen sein.