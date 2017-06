Überlingen Die neun Stimmen von Enona begeistern im Überlinger Münster

Obwohl das noch junge Ensemble erst seit 2015 zusammen singt, überzeugt es mit seinen Interpretationen geistlicher Chormusik und moderner Literatur.

Überlingen – Das Ensemble Enona begeisterte am Samstagabend im Überlinger Münster die etwa 150 Zuhörer mit einem interessanten und vielseitigen A-cappella-Programm. Die neun jungen Sängerinnen und Sänger, die erst seit 2015 zusammen singen, überzeugten mit einer sauberen Intonation, frischer und freudiger Vortragsweise und stimmigen Interpretationen. Enona startete mit geistlicher Chormusik von Heinrich Schütz (1585-1672), Thomas Tallis (1505-1585) und Robert White (1538-1574) und dem achtstimmigen "Crucifixus" von Antonio Lotti (1667-1740). Behutsam und dynamisch gestalteten die Sängerinnen und Sänger das "Beati quorum via" des Spätromantikers Charles Villiers Stanford (1852-1924). Besonders klar und berührend ertönte "Ich liege und schlafe" von Max Reger. Nach der ersten Hälfte des Programms setzte Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau mit Percy Fletchers (1879-1932) "Festival Toccata" auf der Nikolausorgel einen besonderen Akzent: schön registriert, klar und durchsichtig, prächtig glanzvoll und festlich.

Besonders die modernen Stücke im zweiten Programmteil von Enona beeindruckten und überraschten. Die Interpretation der Komposition "Jesus und die Krämer" von Zoltán Kodály (1882-1967) ließ die Emotionen und den Tumult, den Jesus verursachte, als er die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel warf, wie ein musikalisches Gemälde vor Augen stehen. Im Kontrast dazu sang das Ensemble, passend zum Mittsommerfest, auf Schwedisch "Sommarpsalm", eine liebliche und volksliedhafte Melodie von Waldemar Ahlén (1894-1982).

Ergreifend und unter die Haut gehend gelang der Klageschrei Jesu am Kreuz in der Komposition "Eli! Eli!" von György Deák-Bárdos (1905-1991). Das bezaubernde Stück "Pulchra es, amica mea" (aus dem Hohen Lied) komponierte der in New York lebende Komponist und Pianist Ola Gjeilo (*1978) an Weihnachten 2007 angesichts des Polarlichts in seiner norwegischen Heimat.

In den traditionellen Melodien amerikanischer Komponisten waren immer wieder die bestens geschulten Stimmen der Ensemblemitglieder solistisch zu hören. Die Vielseitigkeit begeisterte, ob im afro-amerikanischen Spiritual "The Battle of Jericho" von Moses Hogan (1957-2003) oder im berühmten Song des großen Sängers, Pianisten und Songschreibers Billy Joel. Oder im Sklavenspiritual "Down To The River To Pray", im traditionellen Folksong der Flussschiffer "Shenandoah" oder im religiösen Folksong "My Song In The Night" aus den Südstaaten von Paul Christiansen (1914-1997). Eric Whitacre (*1970), zeitgenössischer Komponist vor allem für Blasmusik, komponierte ein faszinierendes Werk, "Sleep", sehr harmonisch und melodisch und doch immer wieder mit ungewöhnlichen, sich reibenden Klängen, die die Stimmen von Enona zu einem feinen, dichten Klanggewebe verwoben. Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum und hörte als Zugabe ein zweites Mal "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" von Heinrich Schütz.