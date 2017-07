Bodenseekreis Die meisten Überlinger sind für die Ehe für alle

Überlinger Lesben und Schwule, Kirchenvertreter, Politiker und Bürger äußern sich zur Ehe für alle. Die Meisten sehen die Bundestagsentscheidung als Schritt in die richtige Richtung.

Überlingen – Seit Freitag ist sie in Deutschland beschlossene Sache: die Ehe für alle. Das bundesweite Bild einer mehrheitlichen Zustimmung zum Bundestagsbeschluss zeigt sich auch in Überlingen. Auf Nachfragen äußern sich Kirchenvertreter, Bürger und Stimmen der lesbisch-schwulen Community fast ausschließlich positiv dazu. "Endlich", oder "das wurde aber auch Zeit", ist die häufigste Reaktion.

Nerissa Wüst aus New Mexico und ihre Freundin Emilia Emcke aus Kalifornien (USA) sind Schülerinnen am Salem-Kolleg und sitzen in einem Straßencafé in der Überlinger Innenstadt. "Akzeptieren statt Tolerieren" sei die Devise, sagen sie. Jetzt könnte ihre deutsche Tante endlich heiraten, sagt Nerissa Wüst. In den meisten US-amerikanischen Bundesstaaten ist die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren schon seit 2015 in Kraft.

Der Schritt in der Bevölkerung von der Toleranz hin zur Akzeptanz war für Simon Blümcke, Erster Bürgermeister in Ravensburg, vor 14 Jahren noch ein großes Fragezeichen. Blümcke kandidierte 2003 für das Bürgermeisteramt in Hagnau und hatte damals eine sogenannte Alibi-Frau an seiner Seite, denn Blümcke ist schwul. Das flog im Wahlkampf auf – Blümcke gewann dennoch und bei der Wahl zur zweiten Amtsperiode erreichte er sogar knapp 96 Prozent der Stimmen. "Wir schreiben das Jahr 2017. Für mich ist die Diskussion rund um dieses Thema alles andere als nachvollziehbar", sagt der neue Bürgermeister von Sipplingen, Oliver Gortat. 14 Jahre sind seit der Wahl Simon Blümckes in Hagnau vergangen und der neue Sipplinger Bürgermeister outete sich bereits im Wahlkampf als homosexueller Mann.

Er freut sich über die Bundestagsentscheidung als Schritt in die richtige Richtung und versteht in diesem Zusammenhang die Debatte um Artikel sechs des Grundgesetzes nicht. Dieser Artikel sechs definiert seiner Meinung nach eben nicht, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden kann.

Genau auf diesen Artikel berufen sich die Gegner der Ehe für alle. Mehrere Bundestagsabgeordnete der CDU und CSU erwägen eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Die AfD hat diese Klage bereits angekündigt. Eine Entscheidung, die auch von der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Spitzenkandidatin mit Wahlkreis Bodensee, Alice Weidel, mitgetragen wird. Das bestätigte Weidel, die mit ihrer Frau zusammen zwei Kinder hat, auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Auf den besonderen Schutz und die Förderung der Paare, die Kinder haben und erziehen, legt Dekanin Regine Klusmann von der evangelischen Kirche in Überlingen ihr Augenmerk. "Bisher war das vor allem durch die rechtliche Form der Ehe gewährleistet. Es wäre fatal, wenn dieser besondere Schutz nivelliert würde", sagt sie. Regine Klusmann ist aber froh, dass ihre Synode die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare zulässt und begrüßt es, wenn Menschen dauerhaft in Liebe und Treue füreinander Verantwortung übernehmen. Ihr katholischer Amtskollege, Pfarrer Karl-Heinz Berger, möchte sich nicht mit einem Pro oder Contra zur Ehe für alle äußern. Ihm fehle eine ausgewogene Diskussion darüber, "den Begriff der Ehe von der bisherigen Ankoppelung an Mann und Frau wegzunehmen". Das Argument "das mit der Ehe war schon seit Urzeiten so" zählt für Berger nicht, denn Dinge müssten sich mit dem Verhalten und Empfinden der Menschen wandeln. Berger spricht von hohem Respekt gegenüber Menschen, die sich zu ihrer Liebe bekennen – ob es nun zu einem Mann oder zu einer Frau ist. Allerdings legt Berger auch Wert auf die Feststellung "dass die katholische Kirche große Bedenken gegen diese Entscheidung hat, das ist auch legitim".

Legitim findet auch Alexander Bruns seine ablehnende Haltung. Bruns ist Vorsitzender der CDU Überlingen. Die Partei bezieht im Programm zur Bundestagswahl keine Stellung zur Ehe für alle. Bruns habe sich dagegen ausgesprochen, das sei seine persönliche Entscheidung und nicht die der CDU, betont er. Seiner Meinung nach "ist die Ehe zwischen Mann und Frau die Keimzelle der Gesellschaft, nur diese Vereinigung kann Kinder hervorbringen". Deshalb hält Bruns die Unterscheidung zwischen der Ehe im klassischen Sinn und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften im Prinzip für richtig.