Überlingen Die Überinger Hänselezunft begrüßt 34 neue Mitglieder

Max Nothelfer als jüngster und Gerhard Volk als ältester Neuzugang erzählen von ihrer Begeisterung für das närrische Brauchtum.

Überlingen – Eine mutmaßliche Umzugsprobe, nein, das war es nicht, was da am Samstag am und im Feuerwehrgerätehaus vor sich ging. Vielmehr traf sich der närrische Zunftnachwuchs, hatte doch die Hänselezunft zur Neuaufnahme geladen.

Gekommen war auch der Überlinger Max Nothelfer. Erst vor wenigen Tagen 18 Jahre geworden, zählt er nun zu den jüngsten Zunfthänsele, zumindest eine gewisse Zeit lang. Denn erst mit Erreichen der Volljährigkeit kann man offiziell Mitglied der Hänselezunft werden. Hänselesein ist für ihn nichts Neues. Schon als ganz kleiner Junge war er im Häs mit dabei, gemeinsam mit seinem Sandkastenfreund Eicke Kirchmaier. Kirchmaier ist, ganz recht, Sohn des Hänselevaters. Auch er wurde in diesem Jahr in die Hänselezunft aufgenommen. "Für uns beide war klar, dass wir gemeinsam hier eintreten", sagt Nothelfer und verrät noch weitere närrische Gemeinsamkeiten. Seit Jahren schon gehen beide immer am Fastnachtssamstag los, als Hänsele juckend und schnurrend, gern auch bis zum sehr frühen Sonntagmorgen. Eine echt närrische Leidenschaft, die nicht alle in der Familie von Max Nothelfer so pflegen. Seine Schwester Sophia zum Beispiel studiert fernab der Heimat und kann mit der Fasnet nicht so viel anfangen. Max selbst macht dieses Jahr Abitur, will sich eine Auszeit gönnen, irgendwie Geld verdienen und danach wohl auch studieren. "Zur Fasnet will ich aber immer wieder kommen", versichert der 18-jährige jetzt schon. Ihn begeistern die hiesigeTradition und der Zusammenhalt, natürlich auch sein Häs, jetzt samt Zunftwappen mit der Mitgliedsnummer 1453.

Begeisterung für das Hänsele – das ist es auch, was Gerhard Volk zur Zunft führte. Er ist in diesem Jahr der älteste Neuzugang. Anders als Max Nothelfer wuchs der 52-Jährige nicht mit der Überlinger Narrentradition auf. Vor zehn Jahren zog Volk aus beruflichen Gründen von Villingen an den See. Wer die Schwarzwaldstadt kennt, weiß, dass auch sie zurecht den Titel "Narrenhochburg" trägt. So wundert es nicht, dass Volk das Narrsein im Blut hat. "Ich bin dort mit der Fasnet aufgewachsen und war lange in der Hexenzunft", erklärt der Wahl-Überlinger, der hier, nach seiner Ankunft, gleich bei den Altwieberichen närrischen Zugang fand. Nun kommt das Hänselesein dazu. Seine Kollegen bei der Stadtverwaltung hatten ihm das Hästragen schmackhaft gemacht. Erstmals als Hänsele unterwegs war Gerhard Volk vor einigen Wochen beim Narrentag in Rottweil. "Echt toll", beschreibt er das Gefühl, nun Teil dieser weiterlebenden Tradition zu sein, fortan als Zunfthänsele mit der Mitgliedsnummer 1455.

Neuaufnahme

Mitglied kann ein Mann frühestens mit dem Erreichen des 18. Lebensjahr werden. Dazu braucht es die formlose Antragsstellung ein Jahr zuvor. Die Hänselezunft prüft die Bewerbung und lädt dann zunächst zur Häskontrolle. Das Häs muss, sofern es ab dem Jahr 2010 genäht wurde, den Vorgaben der Zunft entsprechen. Nach der Prüfung folgt die eigentliche Aufnahme. Hierbei müssen die Anwärter korrekt im Häs gekleidet beweisen, dass sie den Umgang mit der Karbatsche und das Juchzen beherrschen. Danach werden sie ins Benehmen gesetzt, bevor das Wappen mit der jeweils nur einmal vergebenen Mitgliedsnummer die Zunftzugehörigkeit offiziell besiegelt. Zur Neuaufnahme im kommenden Jahr muss die Anmeldung bis spätestens kommenden Aschermittwoch, 1. März, bei Hänselevater Harald Kirchmaier vorliegen. Kontakt gibt es auch online über die Internetseite der Hänselezunft. (cfb)