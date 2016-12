Überlingen Die Sterne von Überlingen und Bethlehem

Die Sternwarte Überlingen ermöglicht allerlei Ausblicke in den Himmel und über die Stadtdächer. Auf einem derselben findet sich ein ganz besonderer Stern.

In Kapitel zwei des Matthäusevangeliums steht geschrieben: "Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen." Und weiter: "Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen." Ein Stern also, der den Weg zu Gottessohn weist – zweifelsohne ein schönes theologisches Bild. Hat es womöglich auch einen historisch gesicherten Hintergrund?

Der Ort in Überlingen, an dem man am ehesten Antwort auf diese Frage erhalten kann, ist die Sternwarte auf dem Gelände der Wiestorschule. Peter Wüst, Vorsitzender des Vereins Sternwarte Überlingen, empfängt dort zu einer astronomischen Lehrstunde jeden, der sich in die winterliche Kälte des Observatoriums begeben will. Geheizt werden darf es nämlich nicht, ansonsten verschlechtert sich die Qualität des Teleskops.

Wüsts Antwort auf die Frage nach einem Beleg für den Stern über Bethlehem ist eher ernüchternd. Er schließt sich dem Urteil der Stuttgarter Erklärungsbibel an, in der darauf hingewiesen wird, dass "die Beschreibung des gemeinten Sterns keine Identifizierung mit einem der uns bekannten realen Himmelskörper oder mit uns bekannten Himmelserscheinungen erlaubt." Spekulationen seien natürlich trotzdem zulässig. "Es könnte ein Komet gewesen sein", erklärt Wüst. Dabei handelt es sich um Himmelskörper aus "gefrorenen Gasen, weil es da draußen etwas kühl ist, und Staubteilchen." Nähern sie sich auf ihrer elliptischen Bahn der Sonne, löst sich ein Teil der Gase. In diesen bricht sich das Sonnenlicht, unter günstigen Bedingungen ist auf der Erde der Kometenschweif zu sehen.

"Allerdings hat sich zu Christi Geburt keiner der uns bekannten Kometen, wie Hale Bopp oder der Hallesche Komet, in der richtigen Position befunden", urteilt Peter Wüst. Auch eine Supernova, also eine Sternenexplosion, könne ausgeschlossen werden. Denkbar wäre noch eine Konstellation des Königsplaneten Jupiter und des Saturn, eine sogenannte Konvektion: um sieben vor Christus standen die Planeten aus Perspektive der Erde so nah beieinander, dass sie als ein einziger, heller Stern hätten erscheinen können. Trotzdem: "Der Stern über Bethlehem ist ein Mittel der göttlichen Führung", sagt Wüst, indem er wieder auf die Stuttgarter Erklärungsbibel verweist. "Aber aus naturwissenschaftlicher Perspektive würde ich sagen: Er ist historisch nicht einwandfrei nachweisbar."

Zweifelsfrei nachweisbar ist dagegen der Stern von Überlingen. Dieser ist zwar mit dem bloßen Auge erkennbar – um einen genaueren Blick auf ihn zu werfen, sollte man aber trotzdem die Überlinger Sternwarte aufsuchen. Vorteil des Überlinger Sterns gegenüber anderen Himmelskörpern: Er ist auch unter äußerst schlechten atmosphärischen Bedingungen gut zu erkennen und wesentlich schneller zu erreichen als beispielsweise der Mars. Das liegt daran, dass er sich direkt auf dem Überlinger St.-Nikolaus-Münster befindet.

Der "Stern von Überlingen" ist eine metallene Wetterfahne ganz oben auf der Spitze des Nordturms, in der Form eines Kometen. "Weht ein West- oder Ostwind, kann man den Stern von der Sternwarte aus wunderbar sehen", sagt Peter Wüst. So dürfte, auch bei misslichstem Wetter, auf die Besucher der Sternwarte das Bibelwort aus Mt 2,10 zutreffen: "Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt."

Sternwarte Überlingen

Die Sternwarte Überlingen gibt es schon seit 1957. Sie wurde von Elektromeister Bruno Müller (1907-2005), der die damalige Kuppel noch selbst zimmerte, errichtet. 2003 ist die Sternwarte auf das Gelände der Wiestorschule umgezogen. Der Verein Sternwarte Überlingen empfängt hier jeden Freitagabend interessierte Besucher. Es werden kostenlose Führungen und Vorträge geboten. Am Tag der Astronomie, dem 25. März, wird die Sternwarte im Jahr 2017 ihr 60-jähriges Bestehen feiern. (rho)