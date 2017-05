Überlingen Die Rampe rockt im Takt

Vier Bands aus der Region spielen beim Metal-Konzert in der "Rampe" in Überlingen-Nußdorf. Die Botschaft: Metal rockt nicht nur, sondern es verbindet.

Langsam füllt sich die Rampe. Die Mehrheit der Besucher trägt Bandshirts und manche auch Kutten mit unzähligen Aufnähern. Veranstalter Richard Nägele hat in Kooperation mit dem Jugendreferat Überlingen zu einem Metal-Abend eingeladen. Unter dem Motto "Axt Attacke" traten die Bands "Crotesc" aus Markdorf, "Breaking Down" aus Friedrichshafen, "Indestructable" aus Memmingen und "Running Death" aus Kaufbeuren auf. Mit dem Motto ist nicht das Holzfällerwerkzeug gemeint, sondern es bezieht sich auf den Rock und Metal Jargon und bedeutet Gitarre. Mit knapp 50 Besuchern war die Rampe gut gefüllt.

Mit einem Mix aus Thrash und Death Metal eröffnete "Crotesc" den Abend. Sänger und Gitarrist Stephan Runge heizte dem Publikum sofort mit seiner schreienden und gleichzeitig knurrenden Stimme ein. Unterlegt durch knallharte Basslinien des neuen Bassisten Brian Grochholler, fingen die ersten Gäste an zu headbangen. Die Köpfe im Takt schwingend und die Hände zum universellen Metaller Zeichen erhoben, sorgte die Band für einen dröhnenden Auftakt. Im Anschluss hatte die neuformierte Band "Breaking Down" ihren ersten Auftritt. Für den Gitarristen Valentin Amann war es sogar sein Bühnenauftakt. "Ich bin wirklich total aufgeregt", sagte er vor dem Konzert. Mit ihrem technisch sehr geradlinigen und harten Speed und Thrash Metal, machten sie Megadeth alle Ehre, und sorgten auch beim Publikum für Begeisterung.

Auf die Frage, was er davon halte, dass Metal teilweise als kontrovers betrachtet würde, antwortete Amann:" Metal verbindet und ist in erster Linie eine Lebenseinstellung. Die Leute in der Szene sind wirklich unglaublich freundlich." Auch Veranstalter Nägele sagte "Man ist in der Szene sehr tolerant und es wird angeregt selbst zu denken".

Ziel der Veranstaltung ist es jungen Musikern in der Region die Möglichkeit zu geben, erste Erfahrung auf der Bühne zu sammeln und sich zu präsentieren.