Überlingen Die "Microband" sorgt im Kapuziner für beste Unterhaltung ganz ohne Worte

Das Musik-Comedy-Duo Luca Domenicali und Danilo Maggio bietet bei "Kultur im Kapuziner" eine ungewöhnliche Mischung aus Klassik, Clownerie und Slapstick und sorgt für viele Lacher.

Überlingen (jma) Reinhard A. Weigelt ist sichtlich stolz: Als "die Marx-Brothers der Klassik“ stellt der Organisator von "Kultur im Kapuziner" sein Überraschungsduo aus Italien vor. "Microband", das sind Luca Domenicali und Danilo Maggio, zwei hervorragende klassische Musiker, die auf der Bühne und den ersten Blick selbst wie Komponisten aus vergangenen Zeiten wirken.

Doch nichts ist so, wie man erwartet. Mit Verve und voller Energie werfen die beiden Musiker alle Konventionen über den Haufen und wagen sich frech und unverfroren an die heilige Welt der Klassik heran. Nahezu alle Kompositionen werden auseinandergerissen, ja zerfleddert und unerhört bis ungehört wieder zusammengesetzt. Dabei machen sie weder vor Ravel, Beethoven, Brahms oder Schubert halt – und erst recht nicht vor den eigenen Instrumenten. So schenkt das Musik-Comedy-Duo mit "Klassik für Dummies" seinem Publikum einen sprichwörtlich irrwitzigen Abend, bei dem sich jeder, vom Klassik-Fan bis zum Banausen, köstlich unterhalten fühlt.

Doch wirkt dieser Ansatz in Teilen etwas hart, die Slapstickeinlagen manchmal zu platt, die Gags zu vorhersehbar. Möglicherweise liegt das aber an der simplen Tatsache, dass beide weder Überleitungen noch Hinführungen an das Publikum weitergeben können, da der Abend nur mit Körpersprache und Musik bestritten wird und erklärende Worte fehlen.

Dabei gehen sie den gesamten Abend hinweg hochvirtuos mit der Musik, dem Rhythmus und ihren Instrumenten um und verblüffen jeden der rund 60 Zuhörer im Kapuziner, wenn sie mit Schnürsenkeln und halben Violinen Melodien hervorzaubern; oder aus Luftballons einen „Dudelsack" basteln, der dann auch noch den Bolero erklingen lässt.

Hochpräsent über 80 Minuten hinweg schaffen es beide Musiker, eine Nähe zum Publikum aufzubauen und nehmen sich selbst immer wieder ganz wunderbar auf die Schippe. Für alle, die Klamauk und Comedy lieben, ein Genuss, für alle die, die Klamauk und Comedy im Bereich Klassik lieben, ein Hochgenuss und für den Rest ein netter unterhaltsamer Abend.