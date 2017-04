Überlingen Die Lauterwasser-Dynastie: 150 Jahre Fotografie-Geschichte in einer Ausstellung

Mit einer neuen Ausstellung in der Städtischen Galerie Fauler Pelz wirft das Kulturamt einen Blick auf 150 Jahre Fotogeschichte und würdigt das Wirken der Überlinger Fotografen-Familien Lauterwasser. Zu sehen sind 300 Bilder von acht Fotografen. Am Freitag ist Vernissage.

Wie kein anderes Medium hat die Fotografie seit ihren Anfängen vor etwa 200 Jahren unsere Wahrnehmung von der sichtbaren Realität revolutioniert. Auf dem Gebiet der Kunst lieferte sich die Fotografie mit Malerei und Zeichnung einen erbitterten Kampf um Anerkennung und Wertschätzung, und nicht zuletzt durch international so bekannte Fotografen wie Sigfried Lauterwasser aus Überlingen (1913 bis 2000) hat die Fotografie inzwischen ihren festen Platz in den Reihen der zeitgenössischen Kunst eingenommen. Als Sigfried Lauterwasser das Fotogeschäft seines Vaters im Jahre 1934 übernimmt, besteht dieses bereits ununterbrochen in der dritten Generation. Schon 1867 eröffnet Alexander Lauterwasser sen. (1846 bis 1923) ein Fotoatelier in der Christophstraße in Überlingen, damals ein waghalsiges Unternehmen, zumal die Fotografie mit urtümlichen Gerätschaften und aufwendiger Laborarbeit noch in den Kinderschuhen steckte. Seine historischen Fotografien von Personen, Ereignissen und Stadtansichten sind von unschätzbarem Wert und bilden heute noch den Grundstock des Lauterwasser-Archivs.

Im Jahre 1912 übernimmt sein Sohn Alexander jun. (1898 bis 1936) das Fotostudio und verlagert das Ladengeschäft in die Münsterstraße, dem heutigen Standort, und setzt die fotografische Arbeit seines Vaters fort. Als Alexander Lauterwasser im Jahre 1934 überraschend stirbt, übernimmt sein Sohn Sigfried nun in der dritten Generation Studio und Fotogeschäft. Bei seinem Onkel Eugen, einem weiteren erfolgreichen Fotografen der Lauterwasserfamilie, hatte er in Frankfurt das Fotografenhandwerk von der Pike auf erlernt und mit ihm sollte das fotografische Werk der Lauterwassers eine entscheidende Erweiterung erfahren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er den Gerätebestand des Studios systematisch nach und nach mit modernster Technik aus, unterzog das Ladengeschäft einer ersten Renovierung. Seine fotografischen Arbeiten erregten bald Aufsehen: außergewöhnliche, ganz subjektive Bilder, ungewöhnliche Motive und Blickwinkel, spannende Kompositionen, grafische Strukturen.

Mit Gleichgesinnten gründete er Anfang der 1950er-Jahre die Gruppe "fotoform" und zusammen verbreiteten sie international die Botschaft einer zeitgemäßen, künstlerischen Bildsprache in der modernen Fotografie. Weltberühmt wurden auch seine Dokumentationen der Bayreuther Festspiele, Porträts von Solisten und Sängern, einzigartig die fotografischen Studien von Herbert Karajan als Regisseur und Dirigent. In der vierten Generation übernimmt seine Tochter Katharina Lauterwasser-Stielow nach Ablegung der Meisterprüfung im Fotografenhandwerk 1995 Fotostudio und Ladengeschäft. Konsequent setzt sie die Arbeit ihres berühmten Vaters fort, erweitert die Studien von Wasseroberflächen um die Dimension Farbe, pflegt neben dem Tagesgeschäft mit Porträt- und Eventfotografie auch die Dokumentation der Familien- und Stadtgeschichte. Derzeit ist aber schon die fünfte Generation der Lauterwassers am Start. Ihre Tochter, Anna Lauterwasser, arbeitet bereits im Laden mit. Als ausgebildete fototechnische Assistentin und mit einer abgeschlossenen Fotografenlehre hat sie die grafische Leitung im Porträtstudio übernommen, realisiert aber auch eigene Fotoprojekte in der Beauty-, Glamour- und Hochzeitsfotografie. Zwei weitere Mitglieder des Lauterwasserclans, Alexander Lauterwasser, Bruder von Katharina Lauterwasser-Stielow, und Florian Stielow, Katharina Lauterwasser-Stielows Sohn, sind ebenfalls künstlerisch tätig – unter Einbeziehung fotografischer Mittel.

Alexander Lauterwasser fotografiert die Wirkung von Schwingungen, Tönen und Musik hinsichtlich einer sichtbaren Veränderung der Wasseroberfläche, Fotos von außergewöhnlichem, grafischem und inhaltlichem Reiz, in mehreren Büchern erfolgreich veröffentlicht. Florian Stielow ist als Regisseur, Fotograf, Kameramann und Videoeditor bei internationalen Veranstaltungen tätig. Betrachter sind versucht, der ganzen Generationenlinie Lauterwasser ein "Gestaltungs- und Fotografen-Gen" unterzuschieben.

Prägend sind sicherlich Vorbild und Erziehung in der Familie, eine kreativ künstlerische Umgebung mit einem geschärften Blick für optische Phänomene, die Faszination der Fototechnik und nicht zuletzt die Möglichkeit des nahtlosen Einklinkens in vorhandene Geschäftsstrukturen.

Die Ausstellung

Das Kulturamt würdigt vom 8. April bis 21. Mai in einer umfassenden Werkschau in der Städtischen Galerie Fauler Pelz die Arbeiten aus 150 Jahren Lauterwasser-Fotografie.

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie Fauler Pelz in Überlingen zeigt das fotografische Werk aller acht Lauterwasser-Fotografen seit 1870 bis heute mit insgesamt 300 Bildern: Zu sehen sind Ansichten der Überlinger Uferpromenade im Verlauf von circa 150 Jahren, die Entwicklung der Porträtfotografie und das Thema Wasserspiegelungen in verschiedenen Variationen, ebenso Fotos der Überlinger Fasnet, von Trachten und dem Schwerttanz, Aufnahmen vom Bodensee und Segelmotive. Abgerundet wird die Gesamtschau mit Bildern aus der Sportevent-Fotografie von Florian Stielow und den Schwingungsbildern von Alexander Lauterwasser. Die Ausstellung läuft vom 8. April bis 21. Mai. Eröffnung ist am heutigen Freitag, 7. April, um 19 Uhr. (eni)