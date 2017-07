Überlingen Die Kisten für den Umzug ins Familienzentrum sind gepackt

Gemeinsam mit ihren Kindern packen die Frauen und Männer des Kunkelhauses an und bereiten den Umzug vor.

Am Freitag zieht der Familientreff offiziell in das neue Familienzentrum in der Krummebergstraße. Nach dem Einzug des Kindergarten St. Angelus im April ist das für knapp 7 Millionen Euro sanierte Familienzentrum dann bald komplett. Schon jetzt stapeln sich unzählige gepackte Umzugskisten, viele werden noch dazu kommen. "Es läuft nach Plan", sagt die rastlose Martina Fahlbusch-Nähring vom Jugendamt Bodenseekreis, das gemeinsam mit dem Verein Kunkelhaus die Einrichtung trägt. Ab Montag, 17. Juli, heißt der Familientreff die Familien dann im Familienzentrum mit seinen Angeboten wieder willkommen.