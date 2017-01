Überlingen Deutsch-chinesisches Jazzgastspiel im Noltes

Tobias Escher aus Waiblingen und Tian Long Li aus Nanchang überzeugten bei ihrer Klangreise mit Akkordeon und Mundharmonika.

Der Dank am Ende des Konzerts galt der "Intendantin und dem Haustechniker" im Noltes-Theater. Mit dieser scherzhaften Umschreibung waren die Hausherren Birgit und Oliver Nolte gemeint, die am Samstagabend mal im Zuschauerraum saßen und eben nicht selbst auf der Bühne standen.

Das ist ein seltenes Ereignis: Sandra Kreisler hatte 2014 schon einmal diese Ehre, im Noltes-Theater solo auftreten zu dürfen. Ansonsten gehören die Bretter Birgit und Oliver Nolte. Aber möglicherweise war das erst der Beginn, wie Oliver Nolte in der Pause kommentierte: "Wir machen gerade Pläne, und es kann sein, dass sich da was ändert." Eine durchaus lohnenswerte Überlegung: Das Haus war ausverkauft und das bei einer doch eher gewagten Ankündigung: Eine deutsch-chinesische Klangreise mit Akkordeon und Mundharmonika.

Sicherlich, Tobias Escher aus Waiblingen und Tian Long Li aus Nanchang sind keine Unbekannten: Bei Hailix Nächtle standen sie schon mit den Noltes auf der Bühne und bei der Expo 2010 in Shanghai spielten die beiden im deutschen Pavillon. Programmtechnisch war das allerdings keine Klangreise, auch wenn Escher das so ankündigte: "Nanchang, Sichuan, Tibet, und dann sind wir schon im Badischen." Auch der elegante Mainau-Blues hatte nicht viel mit der Mainau zu tun.

Vielmehr spielen Escher und Li allerfeinsten Jazz, angesiedelt zwischen Dexter Gordon und Django Reinhardt. Zu den Jazz-Standards kamen noch eine gehobene Prise Weltmusik aus China und Wiener Yiddisch sowie meisterhafte Improvisation. Und dann war da noch ein Schlagzeug, das auf keinem Programm stand. Es war ein vokales Schlagzeug aus dem Mund von Li, das ihm fast die Show mit seiner Mundharmonika stahl, so perfekt gut und mitreißend gesungen.

Akkordeon und Mundharmonika können im Einzelfall grenzwertige Instrumente sein, im Duett der beiden eröffnen Escher und Li neue Klangwelten: Fesselnd und faszinierend zugleich. Das Programm kam nicht nur beim Publikum an, noch in der Pause buchten Noltes die beiden gleich für ein weiteres Konzert. "Da werden wir ein musikalisches Feuerwerk abbrennen", kündigte Escher an.

Den 18. März sollten sich Jazzfreunde vormerken.