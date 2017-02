Volles Programm beim Männerkaffee in Anusch's Pub: 18 Stunden Party für einen guten Zweck. Die einzige Frau bei der Veranstaltung schläft fast ein.

Michael Reutlinger von Anusch's Pub formulierte es treffend: "Es ist alles ein Gedicht, und am Ende sind wir alle dicht." Dazu noch drei Mal ein donnerndes "Ahoi" – und der elfte Männerkaffee im Anusch's war eröffnet. Zumindest formell, denn die Party begann schon Stunden früher im Gundele bei Bier und Weißwurst. Das Warmtrinken war das Vorspiel für den Festumzug durch Überlingen mit dem Narrenbaumstellen. Es war der Beginn einer großen Oper, die selbst Wagners Ring in den Schatten stellt: Volles Programm, heftig, laut, derb, männlich. Nur war es zum Brüllen komisch, es war ein Mordsspaß unter der Gürtellinie, und das alles in einem Aufzug, ohne Ende.

Knappe 80 Piraten verwandeltes das Anusch's in einen Hexenkessel, in dem nur noch Schnaps und Bier das Überleben sicherten. Und dann kam Anton aus Tirol in die Bütt, der Gundele-Wirt Karl-Heinz Saum, der mit seinen Kalauern die ersten Lachsalven abfeuerte. Seinen ersten Auftritt in der Bütt hatte Rudi Eppler, der nicht nur über Sex im Alter schwadronierte, sondern einem auch Sinn und Unsinn des Rentnerdaseins erklärte: Am Ende hatte er 28 Vogelhäusle gebastelt, was die Vögel im Garten so kommentierten: "Alter hör auf, wir sind satt und vor den anderen Tieren ist es uns peinlich!"

Conferencier und Oberpirat Michael Reutlinger führte elegant durch den Männerkaffee, mit seinen gespielten Witzen sorgte er auch in den Pausen für Kracher und Lacher. Nicht nur mit seinem genial inszenierten Sturm im Puff demonstrierte er, dass er eigentlich in die Bütt gehört, auch seine Seitenhiebe saßen: "Der Hahn ist der einzige Vogel, der noch singt, auch wenn er mit beiden Füßen in der Scheiße steht." Obelix Silvan Mayer prangerte sein Übergewicht und die Öko-Pegida an und verriet, wie er mal auf einen Schlag 1000 Kalorien verbrannt hat: "Ich hab die Lasagne im Ofen vergessen."

Trotz des Humors darf nicht vergessen werden, dass den Männerkaffee auch eine wohltätige Veranstaltung ist: An Spenden kamen über 2000 Euro für ein Narr mit Herz zusammen, wie Reutlinger erklärte. Werner Reuter als Schwabe brachte einiges aus dem Überlinger Leben ans Tageslicht, gut beobachtet und treffend dargeboten und sehr zur Freude der anwesenden Piraten. In sich gekehrt und mit geschlossenen Augen genoss derweil die einzige Frau unter den Männern, Narrenmutter Wolfgang Lechler, den Männerkaffee, nach jedem Tusch wachte sie wieder auf. Ein richtiger Kaffee hätte ihr wohl gutgetan. Roland Berkowski berichtete von Kuriositäten aus der Stadt, und aus Rottweil. Dafür gab es nicht nur viel Lacher und Applaus, sondern auch noch den Orden in Doppelgold, zusammen mit Saum.

Harald Messner als Furz ergründete die Gerüche der Stadt. Und Achim Friesenhagen verkündete darauf: "Ich bin ja froh, das bleibt hier alles unter uns." Damit meinte er aber die Witze, die heute nicht mehr erzählt werden dürfen. Ein geniales Finale! Am Ende gab's noch das Badnerlied, doch dann wurde weitergefeiert. Um halb drei Uhr morgens und nach 18 Stunden wohltätiger Party war der elfte Männerkaffee Geschichte.