Überlingen Der tägliche Newsletter aus der Lokalredaktion Überlingen: Ein Vorwort zur Tageszeitung

Das jüngste Produkt aus dem Hause SÜDKURIER gleicht einem Vorwort zu jeder Lokalausgabe: Welche Themen liegen in Überlingen an, was steht zwischen Sipplingen und Meersburg oder Uhldingen und Heiligenberg zur Debatte? Ist etwas Ungewöhnliches vorgefallen, und über welche Inhalte berichtet heute die Zeitung? Diese Fragen beantwortet der neue kostenlose Newsletter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Überlingen. Wer das jüngste Informationsangebot der Tageszeitung abonniert hat, bekommt die Nachrichten des Tages um 6 Uhr in der Früh auf sein Smartphone oder den heimischen PC geliefert. Redaktionsleiter Stefan Hilser und seine Kollegen geben prägnant, kurz und meinungsfreudig einen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages. Freilich können die Nachrichten des Tages nicht nur gut sein, dennoch gilt das Bemühen, mit dem Newsletter gut gelaunt in den Tag zu starten. 270 Abonennten haben sich vom Angebot bereits überzeugen lassen, täglich werden es mehr. Viele Empfänger erfuhren über die Mund-zu-Mund-Propaganda von dem speziell auf Überlingen zugeschnittenen Brief, in dem gelegentlich auch Internas aus der Redaktion ausgeplaudert werden.

Alle Nutzerdaten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, gemäß den Datenschutzrichtlinien. Der Newsletter ist kostenlos und werbefrei und wer ihn bestellt, geht keinerlei Verpflichtungen ein.

