Überlingen Der Wolf erreicht Überlingen: Freude bei Naturschützern, Verärgerung bei Schäfer Gulde

Vor zwei Tagen wurde in der Gegend von Überlingen ein Wolf beobachtet. Der Nabu vermutet, dass es sich um ein Tier auf Wanderschaft handelt. Schäfer Florian Gulde hofft, dass den Wolf bald jemand überfährt.

Für Schäfer Florian Gulde ist das keine gute Nachricht. Dass der Wolf in unsere Region einwandern würde, war absehbar. Nun ist es amtlich bestätigt, und Gulde fürchtet um seine Schafe. Der Landesschafzuchtverband hatte ihn bereits informiert gehabt, als am Freitag das Umweltministerium auch die Öffentlichkeit informierte. In einem Pressetext wird Umweltminister Franz Untersteller zitiert mit der für ihn frohen Botschaft: „Wenn der Wolf wieder bei uns eine Heimat fände, wäre dies ein Gewinn für die Artenvielfalt im Land.“

Fotografiert wurde das Tier von Marco Roth vom Hof Neuhaus, dem Betreiber der "Apfelzügle", zwischen Lippertsreute und Bambergen. Roth war am Mittwoch mit seinem Traktor unterwegs, als das Tier gegen 17.30 Uhr vor seine Kamera sprang. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg bestätigte nach Auswertung des Fotos. Der aktuelle Aufenthaltsort des – vermutlich noch jungen – Tiers sei nicht bekannt, teilt das Umweltministerium mit. Nach einem ersten Bericht auf suedkurier.de am gestrigen Freitag meldete sich Ingo Gräber aus Hohenfels bei Stockach in unserer Redaktion und teilte mit, dass er am Mittwoch gegen 10.15 an der Nellenburg-Ruine ein Tier entdeckte, das nach seinem Dafürhalten ein Wolf war.

Weitere Informationen Nabu-Wolfsbotschafterin Sabine Häring über die Wolfssichtung bei Überlingen

Sabine Häring, Sprecherin der Nabu-Wolfsbotschafter in Baden-Württemberg, schätzt das Alter des Wolfs nach Sichtung der Fotografie auf etwa ein Jahr. Wahrscheinlich sei er auf Wanderschaft, auf der Suche nach einem Partner. Eine Begegnung zwischen Mensch und Tier sei extrem selten, weil die Wölfe den Menschen zuerst wahrnehmen und dann in der Regel das Weite suchten. Menschen fielen nicht in ihr Beuteschema.

Minister Untersteller informierte darüber, dass das Land in einer Arbeitsgruppe mit Naturschutz-, Jagd- und Landnutzerverbänden einen „Handlungsleitfaden Wolf“ erarbeitet habe. Außerdem finanziere das Land mit 200 000 Euro ein Projekt des Landesschafzuchtverbandes und des Naturschutzbundes Baden-Württemberg zu Herdenschutzmaßnahmen, um Übergriffe des Wolfes in der Freilandtierhaltung, insbesondere auf Schafe und Ziegen, möglichst zu verhindern. Für den Fall, dass der Wolf doch einmal Nutztiere angreifen sollte, beteilige sich das Land am „Wolfsausgleichsfonds“ mit einer "maßgeblichen" Summe. Über diesen von Naturschutz- und Jagdverbänden eingerichteten Fonds könnten Nutztierhalter entschädigt werden.

Florian Gulde, Schäfer über drei Schafherden, hält die Ausgleichsmaßnahmen für ungenügend. "Ich bin schutzlos ausgeliefert", sagte er. Die empfohlenen Herdenschutzmaßnahmen würden ihn zwei Personalstellen kosten. Höhe Zäune könne er nicht ziehen, das sei wirtschaftlich nicht darstellbar. Ihm bleibe jetzt nur noch abzuwarten, mehr Kontrollfahrten zu unternehmen und die Zäune sicher unter Strom zu halten. Es sei richtig gewesen, dass der Wolf in Baden-Württemberg vor 200 Jahren ausgerottet wurde. "Ich hoffe, dass ihn schleunigst einer überfährt. Schreiben Sie das ruhig."

In Ost- und Norddeutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz haben sich Wölfe etabliert. In Baden-Württemberg wurden im Juni 2015 auf der A 5 bei Lahr und im November 2015 auf der A 8 bei Merklingen jeweils ein Jungwolf überfahren aufgefunden. Im Mai 2016 wurde auf der Baar von einer Privatperson ein Wolf fotografiert, über dessen weiteren Verbleib nichts bekannt ist. Wölfe unterliegen internationalen Artenschutzbestimmungen sowie als streng geschützte Art den Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes. Der bereits im Jahr 2014 veröffentlichte „Handlungsleitfaden Wolf“ beschreibt den rechtlichen und administrativen Handlungsrahmen und regelt Zuständigkeiten, Kommunikationswege, Handlungsroutinen sowie das Monitoring. Er ist unter www.um.baden-wuerttemberg.de verfügbar.