Überlingen Der Bermatinger Künstler Wolfgang Schmidberger stellt in der Überlinger Galerie Gunzoburg des Internationalen Bodenseeclubs (IBC) aus

Der Bermatinger Künstler Wolfgang Schmidberger stellt in der Überlinger Galerie Gunzoburg des Internationalen Bodenseeclubs (IBC) aus

Er erschafft neue Bildrealität, teils völlig abstrakt, partiell mit gegenständlichen Anmutungen, die immer handwerklich sauber durchgearbeitet sind.

Seine aktuelle Ausstellung in der Galerie Gunzoburg stellt der Bermatinger Künstler, Wolfgang Schmidberger unter das Motto "Experimentelles". In den vielen Jahren seines künstlerischen Schaffens hat er sich zwar einen typischen Stil erarbeitet, erweitert aber beständig sein Repertoire an bildnerischen Mitteln, experimentiert mit unterschiedlichen Materialen und Techniken. Seine Arbeiten erscheinen facettenartig aufgefächert, unterschiedliche Bildebenen liegen über- und nebeneinander, teils transparent und mit Strukturen belegt, meist klar konturiert und voneinander abgesetzt. Wie durch ein Glasprima gesehen entsteht eine neue Bildrealität, teils völlig abstrakt, partiell mit gegenständlichen Anmutungen, wie Landschaftselemente oder Körperformen.

In der Gesamtkomposition überlässt Schmidberger nichts dem Zufall, alles wird handwerklich sauber durchgearbeitet und aufeinander abgestimmt. Seit kurzem arbeitet er mit Farbsprühdosen. Oder flüssige Farbe gleitet an dünnen Fäden herunter, bildet feinste lineare Strukturen. Seine Farben mischt er mit Pigmenten selbst an, dünne Ölfarbenlasuren und aufgeklebte Transparentpapiere lassen Untergründe durchschimmern, großflächige Linoldrucke werden teilweise mit Farben übermalt, Oberflächen werden strukturiert, gewischt, gespachtelt, überklebt, konturiert. Beständig kontrolliert er die Stimmigkeit der Komposition. Platz für Experimente bleibt allemal und nahtlos integriert er neue Strukturen und Effekte.

Gelernt hat Schmidberger das künstlerische Handwerk von der Pike auf an der Freien Kunstschule Ravensburg schon vor vielen Jahren, ergänzt durch Studien bei Prof. Jörg Bachhofer und Antonio Zecca. Im Jahr 2001 wurde er mit dem Westallgäuer Kunstpreis ausgezeichnet. Neben vielen Einzelausstellungen im Süddeutschen Raum ist er als Mitglied im IBC-Überlingen regelmäßig in Gruppenausstellungen vertreten.

– Ausstellung von Wolfgang Schmidberger in der Galerie Gunzoburg des Internationalen Bodenseeclubs (IBC). Die Ausstellung läuft noch bis zum 25. Juni und ist geöffnet von Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.