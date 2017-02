vor 6 Stunden Sylvia Floetemeyer Überlingen Dem neuen Überlinger OB blüht was: Jan Zeitler nach drei Wochen abgesetzt

"Überlingen blüht auf", hieß dieses Jahr das mehrdeutige Fasnetsmotto der Stadtverwaltung. Und mit Hilfe der Narren soll es sogar "auf zu neuen Ufern" gehen. Rosige Aussichten, die der frischgebackene OB Jan Zeitler da in Aussicht stellte. Dabei soll er sich vorab durchaus leicht bang gefragt haben, was ihm wohl blühen werde bei seiner ersten Amtsenthebung – und die bereits am 21. Arbeitstag.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.