Überlingen Defekter Brandmelder löst Feuerwehreinsatz in der Hafenstraße aus

Defekter Brandmelder löst Feuerwehreinsatz in der Hafenstraße aus

Als Nachbar einen Alarm im Nebenhaus hören, rufen sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte geben schnell Entwarnung.

Wegen eines Fehlalarms ist die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend in die Hafenstraße ausgerückt. Gegen 17 Uhr hörten Anwohner im Nachbarhaus einen Feuermelder, gleichzeitig war ein "undefinierter Brandgeruch" wahrnehmbar, wie Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Heiko Ackel erklärte. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen aus und stellte sich auf eine schwierige Ausgangssituation in den beengten Verhältnissen der Altstadt ein.

Unter Atemschutz inspizierten Feuerwehrmänner die fraglichen Gebäude und konnte recht schnell den auslösenden Feuermelder im Nachbarhaus lokalisieren: Der hatte auf Grund eines technisches Defektes ausgelöst. Recht schnell konnte Entwarnung gegeben werden und die angeforderten Einsatzkräfte wieder abrücken. Die Hafenstraße war während des Einsatzes für den Durchgangsverkehr gesperrt.