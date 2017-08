Überlingen Debatte um "bezahlbaren" Wohnraum

In Überlingen fehlt es an preisgünstigen Wohnungen für Familien und Rentner. Die Baugenossenschaft bekennt sich zu sozialer Verantwortung, ist aber gegen Sozialwohnungen. Die Linke fordert Diskussion um eine "Sozialquote" für Bauträger bei Neubauprojekten.

Überlingen – Alle hätten gerne "bezahlbaren Wohnraum" – der Gemeinderat, die Stadt und insbesondere die Familien, die in der Stadt vergeblich eine Bleibe suchen und in die Umgebung ausweichen, sofern sie dort fündig werden. Doch was heißt "bezahlbar"? Das Preisniveau steigt nicht nur bei Eigentumswohnungen, auch die Mieten folgen in dieser Spirale. "Viele ältere Menschen können sich eine Wohnung in ihrer Stadt nicht mehr leisten. Das geht doch nicht", sagt die Mieterin einer Altbauwohnung der Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ). "Wir brauchen dringend einen sozialen Wohnungsbau", betont sie, "und es gibt Möglichkeiten, dies zu realisieren".

Stadtrat Roland Biniossek (Linke) fordert bei Neubauprojekten seit längerem eine so genannte Sozialquote, einen Mindestanteil an Sozialwohnungen, wie dies in Friedrichshafen oder Ravensburg geregelt sei. Es werde darüber demnächst Gespräche mit der Stadt geben, kündigte er schon an. Für wenig zielführend hält diese Strategie allerdings Dieter Ressel, Geschäftsführer der BGÜ. Viele Firmen entzögen sich dieser Pflicht durch einen Ablösebetrag, sagt er. Damit sei niemandem geholfen. "Ich kenne einige Firmen, die quasi lieber die 'Strafe' bezahlen."

Nicht zielführend ist aus Sicht Biniosseks allerdings auch die Politik der Baugenossenschaft. Nachdem lange über eine städtische Wohnbaugesellschaft diskutiert worden sei, hätten Stadt und Gemeinderat der BGÜ quasi "den roten Teppich ausgerollt". Auch die Linke habe gedrängt, dass die BGÜ quasi bevorzugt werde, um beim Hildegardring 150 Wohnungen bauen zu können. Jetzt scheine es so zu sein, dass "dieses Projekt so groß ist, dass zu dessen Finanzierung der Altbestand quasi ausgemostet wird, zum Teil ziemlich brutal". Zumindest entstehe der Eindruck, wenn das eingerichtete "Sorgentelefon" seiner Gruppierung klingle.

Dem widerspricht BGÜ-Geschäftsführer Dieter Ressel. Ein Problem sei es, wenn – wie an Teilen des Wohnungsbestands – 10 bis 15 Jahre keine Mieterhöhungen vorgenommen worden seien. "Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung", betont Ressel, "doch wir sind natürlich kein Sozialamt". Es gebe einen Beschluss des Aufsichtsrats, dass die Mieten bei sämtlichen Wohnungen wenigstens zehn Prozent unter dem Marktniveau bzw. dem Mietspiegel bleiben. Zielgruppe sei die "Mittelschicht". "Cross over" nennt die BGÜ ihr Modell, bei einem Objekt preiswertere und etwas teurere Wohnungen anzubieten. Mit dieser Mischkalkulation lasse sich zum einen der Betrieb insgesamt wirtschaftlich darstellen, zum anderen sorge dies für eine soziale Durchmischung, die dem Umfeld insgesamt zuträglich sei. So liegen die Quadratmeterpreise bei den Neubauten in der Hohlen Straße derzeit zwischen 6,90 und 10 Euro, der Durchschnitt bei 8,40 Euro Kaltmiete. Das Ziel, dass hier "der Akademiker und der Handwerker" nebeneinander wohnen könnten, habe sich nach den Erfahrungen im Quartier erfüllt. "Das funktioniert hier tatsächlich ganz gut."

Als gesamte Bandbreite der Mietpreise für BGÜ-Wohnungen nennt er "3,87 Euro bis 11 Euro". Das günstigste Domizil befindet sich im Dekan-Schwarz-Weg, das teuerste ist eine Penthouse-Wohnung am Schättlisberg. "Da würden Sie mit Sicherheit auch gerne wohnen", sagt der BGÜ-Geschäftsführer. Im Hinblick auf das neue Wohnquartier beim Hildegardring nennt er einen Preis zwischen 8,50 und 9 Euro als Orientierung. Mitte 2018 will die Baugenossenschaft den ersten Bauabschnitt mit 80 Wohnungen in Angriff nehmen.

Mieterhöhungen in anderen Objekten hätten mit diesem Vorhaben nichts zu tun, sagt Ressel. Auf der einen Seite habe man an manchen Standorten die Preise lange nicht mehr angepasst, auf der anderen Seite würden die Wohnungen turnusmäßig mit Blick auf die Marktentwicklung taxiert. Dieter Ressel nennt ein Beispiel, wo sich eine Mieterin unfair behandelt fühlt. "Hier haben wir die Miete in einem Altbau von etwa 3,70 auf 4,30 Euro pro Quadratmeter erhöht", sagt er. Prozentual höre sich das relativ drastisch an, gegen die absoluten Zahlen könne man allerdings wenig einwenden.

Kritik anhören muss sich die BGÜ, wenn sie Mieter zum Sozialamt schickt, um Wohngeld zu beantragen. "Aus unserer Sicht ist es fairer, wenn Menschen bei Bedarf von der Gesellschaft bzw. vom Staat unterstützt werden", erklärt Ressel. Wenn es von vorneherein subventioniert preisgünstige Wohnungen in konzentrierter Form gebe, gebe es gleich mehrere Nachteile. Zum einen könne es eine Ghetto-Bildung begünstigen, die wiederum zu sozialen Brennpunkten führen könne. Zum anderen gebe es im Lauf der Zeit das Problem von Fehlbelegungen, wenn sich der Status verändere. Die Baugenossenschaft habe keinerlei Handhabe dies zu überprüfen. Bei den Ämtern müssten die Einkommensverhältnisse dargelegt werden und die Mieter dürften Unterstützung erwarten.

Der Mietspiegel

Erstmals veröffentlichte die Stadt 2014 einen Mietspiegel, 2016 wurde er fortgeschrieben. Die Auswertung der erhobenen Daten ergab eine Steigerung der durchschnittlichen Nettomiete, unabhängig von allen Wohnwertmerkmalen, um 2,24 Prozent von 7,58 auf 7,75 Euro pro Quadratmeter. Die monatliche Basis-Nettomieten in Abhängigkeit von Wohnfläche und Baualter waren in der Erhebung sogar leicht niedriger als 2014 ausgefallen, die Zuschläge bei den Kategorien Wohnungs- und Gebäudeausstattung, Gebäudetyp, Modernisierungszustand und Wohnlage wurden dagegen teurer. Die Datenauswertung zeigte, dass das Wohnlage-Kriterium die Miethöhe stark beeinflusst, insbesondere die Seenähe bzw. Seesicht einer Wohnung. Die Datenanalyse ergab, dass nur ein geringer Teil der Wohnungen (21 Prozent) in einfacher Wohnlage liegen, der Großteil der Wohnungen erfährt Zuschläge. Seit der Gültigkeit des neuen Mietspiegels wird ein Onlinerechner auf der Homepage der Stadt angeboten. (hpw)