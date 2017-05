Überlingen Das klassische Herzchen war einmal: Wie sich Geschenke zum Muttertag verändern

Veränderungen in Familienstrukturen wirken sich auch auf Muttertag und Vatertag aus. Viele Kindergärten in der Region haben auf ein gemeinsames Elterngeschenk umgestellt.

Überlingen/Meersburg – Die Vorbereitungen zum Muttertag sind in den Kindergärten der Region recht unterschiedlich. Im Meersburger Kindergarten im Sommertal wird nicht mehr klassisch für den Muttertag und anschließend für den Vatertag gebastelt. Mitte Mai erhalten die Eltern ein gemeinsames Elterngeschenk. Vor drei Jahren habe man sich im Team dazu entschlossen, den Veränderungen in den Familienstrukturen entgegenzukommen, erklärt Leiterin Angelika Hofman. Die Väter seien durch die Elternzeit mehr in die Erziehung eingebunden und es gebe auch vermehrt Alleinerziehende, führt sie aus.

Die Tradition bliebt im Meersburger Kindergarten aber trotzdem erhalten. Denn es werden Lieder gesunden und Gedichte zum Muttertag gelesen. Angelika Hofmans Stellvertreterin Lisa Obermüller sieht ebenfalls einen Vorteil in dieser Vorgehensweise. "Früher war es immer ein blödes Gefühl für uns, wenn alle Kinder bis auf eins ein Vatertagsgeschenk mitgenommen haben", sagt sie. Zwar habe man dann nach Alternativen gesucht – ein Geschenk für den Opa, für den Onkel – aber das schlechte Gefühl sei geblieben.

Die Idee des Elterngeschenks komme bei allen gut an. Selbst die eventuell eher traditionsbewusste Generation der Großeltern akzeptiere den Elterntag. "Die Großeltern freuen sich sowieso immer, wenn die Enkel etwas basteln", erzählt Lisa Obermüller lachend. Für die Kleinsten sei es früher auch etwas anstrengend gewesen, innerhalb der kurzen Zeit gleich zwei Geschenke zu basteln. Aus Gesprächen mit Kolleginnen weiß sie zu berichten, dass es in der Umgebung einige Kindergärten gebe, die die Bastelaktionen zum Mutter- und Vatertag komplett eingestellt haben.

Das Kinderhaus Daisendorf feierte bereits Anfang Mai ein gemeinsames Elternfest, für das eine kleine Aufführung einstudiert wurde, teilte Leiterin Manuela Kohler mit. Auch das Kinderhaus Sonnenschein in Uhldingen-Mühlhofen feiert ein gemeinsames Elternfest. Vergangenes Jahr fiel die Entscheidung – aus Zeitgründen wegen der Feier anlässlich des 50. Jubiläums – Mutter- und Vatertag zusammenzulegen. Dieses Maifest kam bei den Beteiligten so gut an, dass sie es dieses Jahr wiederholen werden. Außerdem werden die Kinder ein kleines Geschenk für die Eltern basteln. Dominik Mattes ist Ansprechpartner für das Kindeshaus. Die Kinder freuen sich immer, wenn sie den Eltern eine Freude machen, sagt er. Schließlich bekämen sie überall mit, dass es einen Muttertag gibt, da könne man solch einen Tag nicht ignorieren. Der Waldorfkindergarten Überlingen gestaltet diese Tage in den Gruppen ganz individuell, möchte im Vorfeld aber nichts verraten.

Und was machen Jugendliche so zum Muttertag? Emily (16) geht mit Mutter und Oma gemeinsam zum Essen, so dass an diesem Tag keiner kochen muss. Bartosz (14) schenkt seiner Mutter einen Gutschein für eine Thai-Massage. Schließlich arbeite sie viel und lässt sich zur Entspannung gerne massieren. Aron (14) hat zuerst gar nicht daran gedacht, dass der Muttertag schon bevorsteht. Er werde seiner Mutter Blumen kaufen.

Pleiten, Pech und Pannen

Werden Mütter nach Pannen am Muttertag gefragt, huscht ein Grinsen über ihr Gesicht, dann verklärt sich der Blick und als Antwort erfolgt: "Nein, es ist alles immer sehr schön gewesen." Wenn etwas schiefgegangen sein sollte, dann waren es nur Nebensächlichkeiten, die nicht der Rede wert seien. Iris, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, kann sich an ein kleines "Drama" erinnern, als ihre Tochter mit dem vollbeladenen Frühstückstablett auf der Treppe stolperte und das liebevoll zubereitete Essen die Stufen herunter kullerte. "Nicht die Aufräumarbeiten waren dabei das Schlimme", erklärt sie, "sondern der verletzte Stolz der Tochter." Selbst mit vielen guten Worten und Beteuerungen, "dass doch der Gedanke zählt", konnte sie das enttäuschte Kind nicht trösten.

Offener mit der Frage geht die 16-jährige Emily um. Freimütig erzählte sie, wie sie ihrer Mutter ausgerechnet die Sorte Chips kaufte, die diese überhaupt nicht mag. Außerdem fiel ihr ein, dass sie ihrer Mutter auch mal ein selbst gestaltetes Fotoalbum geschenkt hatte. Eigentlich eine gute Idee, die ihrer Mutter aber nur bis zu dem Zeitpunkt gefiel, bis diese feststellte, dass ihre Tochter dafür ihre Fotoalben geplündert hatte und dort die Fotos herausgerissen hatte.

Kindergärtnerin Christina Maskus weiß ebenfalls von Missgeschicken zu berichten. Bei so vielen Kindern in so vielen Jahren Berufserfahrung, "da erlebt man einiges", sagt sie. Eindrücklich in ihrer Erinnerung blieb dabei das Geschenk "Wiese im Blumentopf", welche vor ein paar Jahren gestaltet wurde. In einen Tontopf wurde ein Sand- und Samengemisch gegeben. Nach regelmäßigem Gießen, sollte dann eine kleine Wiese in dem Topf wachsen. Allerdings gingen einige Töpfe schon vorher zu Bruch, andere wurden zu häufig umgegraben und bei einem Teil landete der Inhalt im heimischen Sandkasten. Bis dato wurde diese Geschenkidee nicht wiederholt.