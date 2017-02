Überlingen Das beste Segelteam im Land kommt aus Überlingen

Sportlerwahl Überlingen: Das Racing-Team des SMCÜ, Achter in der Bundesliga, ist als Mannschaft des Jahres nominiert.

Absolute Nervenstärke haben die Bundesliga-Segler des Segel- und Motorbootclubs Überlingen (SMCÜ) im vergangenen Jahr bewiesen. Vor dem letzten Spieltag in Hamburg war sogar der Abstieg noch möglich. Doch dann kam alles ganz anders. Mit dem besten Auftritt der gesamten Saison mit Platz drei verschaffte sich der SMCÜ in der Segel-Bundesliga nicht nur Luft nach hinten, sondern kletterte noch bis auf Rang acht in der Tabelle. Dies war gleichbedeutend mit dem inoffiziellen Titel des besten Teams aus Baden-Württemberg.

„Die Bundesliga ist so eng beieinander, dass eigentlich alles passieren kann“, erklärt Dominik Waibel, Pressesprecher des Racing-Teams. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir in Hamburg auf das Podest kommen können und dann auch noch bis auf Platz acht klettern.“ Insgesamt segelten drei Mannschaften vom Bodensee in der höchsten deutschen Segelliga. Lindau zeigte sich als Aufsteiger extrem stark, schaffte als Aufsteiger fast den Sprung aufs Podest und wurde letztlich Vierter. Den Württembergischen Yacht-Club aus Friedrichshafen haben die Überlinger am letzten Spieltag noch überholt.

Mit diesem Erfolg ist die Nominierung zur Wahl zur Mannschaft des Jahres mehr als gerechtfertigt. „Wir freuen uns, dass wir wieder mit dabei sind“, sagt Frederik Schaal vom Racing-Team. „Vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr den Sprung nach ganz oben.“

Auch wenn es wettertechnisch momentan keinesfalls einladend ist, um auf dem Wasser in einem Segelboot zu trainieren, liegen die Segler keinesfalls auf der faulen Haut. „Wir haben alle über den Winter unseren individuellen Trainingsplan“, erklärt Dominik Waibel. „Einige gehen regelmäßig auf Ski-Touren und andere joggen viel.“ Im Winter werde die Grundlage für die Kondition gelegt, betont der Pressesprecher. Im April geht es dann wieder aufs Wasser. Das erste Trainingscamp findet am Gardasee statt. Dort werden mehrere Bundesliga-Teams vom Bodensee sein, sodass es bereits Training unter Wettkampfbedingungen gibt.

Aber nicht nur im Training ergänzen sich die Bodensee-Mannschaften hervorragend. „Bei uns gibt es höchstens auf dem Wasser während einer Wettfahrt Konkurrenz“, sagt Frederik Schaal. „Wir tauschen uns regelmäßig aus.“ Manche segeln sogar mit Teammitgliedern aus anderen Vereinen andere Regatten. „Wir sind mit vielen eng befreundet und gehen schon auch mal am Abend zusammen etwas trinken“, fügt Dominik Waibel hinzu.

Die Mannschaft des SMCÜ besteht nominell aus 15 Teammitgliedern, darunter fünf Brüderpaare. Da auf einer J70, mit dieser Bootsklasse werden die Wettfahrten in der Segel-Bundesliga absolviert, nur vier Personen segeln, muss vor jedem Spieltag eine Formation gebildet werden. „Bei uns segelt in der Regel derjenige, der Zeit hat“, erklärt Dominik Waibel. „Viele von der Mannschaft arbeiten nicht am Bodensee, sodass es logistisch nicht immer einfach ist, dabei zu sein.“

Wer immer dabei sein muss, ist ein Steuermann. Beim SMCÜ gibt es mit Tino Mittelmeier, Steffen Heßberger, Henrik Schaal und Michael Zittlau gleich vier davon. Andere Mannschaften kommen fast immer mit der gleichen Besetzung, der SMCÜ wechselt da munter durch. „Wir wissen, dass wir trotzdem jederzeit mitsegeln können“, betont Frederik Schaal. „Allerdings müssen eben einige Faktoren zusammenkommen.“

Die gilt es auch wieder in diesem Jahr abzurufen. Auch wenn das Racing-Team Achter wurde, geht der Blick auf jeden Fall wieder nach hinten, wie Dominik Waibel betont: „Für uns gilt ganz klar wieder das Ziel Klassenerhalt.“ Das Racing-Team des SMCÜ möchte unter den besten 18 Segelmannschaften Deutschlands bleiben. Allein das ist schon eine respektable Leistung, zumal die Mannschaft in ihre bereits vierte Saison im deutschen Segel-Oberhaus geht.

Zur Mannschaft

Racing-Team des Segel- und Motorbootclubs Überlingen: In der Segel-Bundesliga belegte die Mannschaft Platz acht und wurde bestes Team aus Baden-Württemberg. In Hamburg schaffte der SMCÜ mit Rang drei den Sprung auf das Podest. Zur Mannschaft gehören Tino und Niko Mittelmeier, Christian und Michael Zittlau, Frederik und Henrik Schaal, Steffen und Sven Heßberger, Jan und Dominic Fritze, Franziska Bäurle, Markus Betz, Charlotta Fritz, Dominik Waibel, Alexander Gaiser.

