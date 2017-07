Überlingen Das Promenadenfest ist eröffnet!

Böllerschüsse und Fanfarenklänge: An der längsten Promenade des Bodensees, in Überlingen, hat das Promenadenfest begonnen.

Es sei „das wichtigste Fest in Überlingen“ sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler, als er am Freitagabend als neuer Schirmherr das Promenadenfest erstmals eröffnete. Flankiert wurde er vom Spielmanns- und Fanfarenzug, der die Besucher mit Musik einstimmte. 23 Vereine gestalten bis Sonntagabend das 41. Promenadenfest auf der Flaniermeile mit einer kulinarischen Vielfalt und einem bunten Programm. Diese Facetten machten die Veranstaltung „in der schönsten Stadt am Bodensee“ besonders reizvoll, sagte OB Zeitler. (hpw)