Überlingen Das Bier als Spiegel der Gesellschaft und weitere WortMenues

Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder referierte im Rahmen der Reihe WortMenue zur Geschichte des Biers: Vom kultischen Ritus bis zu den Trinkhallen in Berlin.

Einen besseren Ort, um beim zehnten WortMenue die Kulturgeschichte des Bieres zu erhellen, hätte es für den Regensburger Kulturwissenschaftler und Buchautor Gunther Hirschfelder kaum geben können als die Trinkhalle der ehemaligen Brauerei Keller in Lippertsreute, wo Markus Keller heute seinen Landgasthof betreibt. Von einer "Erfindung" des Bieres will Hirschfelder nicht gerne reden, der in dem kurzweiligen Gespräch mit Moderator Thomas Hagenauer vom Südwestrundfunk die Geschichte des Getränks zu erhellen hilft. Denn die Entstehung des Bieres glauben Historiker mehrfach parallel beobachten zu können – in den Hochkulturen des Vorderen Orients wie bei den Kelten und Germanen.

Bemerkenswert für Hirschfelder ist, dass das erste Getreide im Zweistromland vor gut 10 000 Jahren wohl nicht zur Herstellung von Brot angepflanzt worden war, sondern um es für die alkoholische Gärung zu nutzen. Von damals bis heute ist der Bierkonsum zugleich ein Spiegel der Gesellschaft und ihrer Strukturen. So war die berauschende Wirkung einst nur in kultischen und rituellen Handlungen als Privileg von wenigen Menschen genutzt worden. Hirschfelder zieht hier eine Linie bis zum Abendmahl in den christlichen Kirchen.

Ein weiter Weg war es bis zu der Trinkhalle in Berlin, in der bis zu 5000 Menschen in gesellschaftliche Gruppen zusammengekommen waren. Diese soziale Funktion scheint aus Sicht Hirschfelders verloren zu gehen, der den Rückzug ins Private beklagt. Denn beim Bier lässt sich gut diskutieren, Bier trägt quasi zur Meinungsbildung bei. Beim Bier seien einst Verträge per Handschlag abgeschlossen worden, ergänzt der Tettnanger Bierbrauer Fritz Keller, der die Brau-Tradition als einer der letzten am nördlichen Bodensee pflegt.

Am Bier versucht Gunther Hirschfelder auch den Status der Frau in der Gesellschaft festzumachen, die – im antiken Griechenland noch ausgeschlossen – beim Abendessen der Römer erstmals mittrinken darf. Ja, schon im ausgehenden Mittelalter gibt es Berichte aus Köln, wo Frauen alleine die Kneipen besuchten und sich über den Umfang ihres Konsums mächtig streiten konnten.

Inwieweit dem Bier jedoch eine therapeutische Funktion zugeschrieben werden kann, ist sicher strittig. "Früher blieben Menschen, wenn sie Probleme hatten, ein paar Tage im Wirtshaus", sagt Gastgeber Markus Keller: "Heute gehen sie zum Psychotherapeuten." Ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist die Liebe zu vergorenen Naturprodukten keineswegs. Auch Tiere können überreifen Früchten und deren Wirkung etwas abgewinnen. Dazu passte Hirschfelders finaler Zweizeiler, der gerne Robert Gernhardt zugeschrieben wird: "Nach dem zehnten Biere ähneln sich alle Tiere." (hpw)

Gedichte und Gerichte in der "Krone": ChristianMaintz liest beim WortMenue aus seinem Band "Liebe in Lokalen": Groß sind die Fußstapfen, die Heinz Erhardt, Robert Gernhardt und Loriot mit ihren Versfüßen, Reimen und komischen Alltagsbetrachtungen hinterlassen haben. Doch Christian Maintz füllt sie. Auch er hat diesen Humor, der so locker, leicht und heiter daherkommt, dabei aber oft mit so viel Tiefgang, dass er die Gesichter seiner Rezipienten nicht nur in Lach- sondern auch in so etliche Denkerfalten legt. Zu beobachten ist das in der "Krone" bei Maintz' WortMenue-Matinee am Sonntag. Aus Hamburg ist der Autor und Literaturdozent angereist, der unter anderem bereits dreimal einen nach Wilhelm Busch benannten Preis erhalten hat. Der Max-und-Moritz-Erfinder ist, was Maintz' lyrische Vorfahren angeht, ebenso ein Vater im Geiste wie Christian Morgenstern.

Maintz liest Kurzgeschichten und Gedichte aus seinem Band "Liebe in Lokalen". Wahrscheinlich sei er deshalb eingeladen worden, "weil's zum Essen" passt – etwa den Spinatknödeln -, macht sich Maintz keine Illusionen, dass es wegen seiner Berühmtheit sein könnte. Tatsächlich war sein Name bisher den Wenigsten bekannt, trotz großer Auszeichnungen und prominenter Freunde und Verehrer wie Vincent Klink und dem 2015 verstorbenen Harry Rowohlt.

Dem Multitalent Rowohlt erweist Christian Maintz auch beim WortMenue Reverenz in Vers und Prosa.

Maintz' hinreißende Texte spannen einen großen Bogen: Menschen, Tiere – von der Zwergmaus bis zum liebestollen Keiler Horst – und nein, keine Sensationen, sondern ganz normale Situationen, die subtil ins Skurrile kippen. Seine Gedichte versammelt Maintz unter Stichworten wie "Flora und Fauna", "Liebes- und Leibesübungen" oder "Wort und Sinn". Unter letzterer Kategorie auch Briefe deutscher Denker, darin schwärmt etwa Immanuel Kant vom Essen: "Was ist schon Vernunftkritik gegen Ente in Aspik?" Im "Kleinen ABC des Allgemeinwissens" reimt sich Maintz witzig durchs Alphabet bis Z: "Das Zahnweh kommt meist ungelegen, Die Zecke macht uns auch Verdruss, Auf Zwickau selbst ruht Gottes Segen, Die Zeit enteilt, und schon ist Schluss." Und das ist schade. (flo)

Polt ermittelt zum letzten Mal: Alfred Komarek liest beim WortMenue aus dem finalen Band seiner Krimi-Reihe: Eine Gegend, in der nichts passiert, ein Kommissar, der nicht ermittelt, Leute, die vor sich hin schweigen.

Die Romane um den Gendarmen Simon Polt seien unverfilmbar, musste sich sein Erfinder Alfred Komarek erst vom Regisseur anhören. Doch mittlerweile gibt es schon fünf Filme, der sechste nach dem Buch "Alt, aber Polt", aus dem Komarek im "Spitalkeller" beim WortMenue vorliest, kommt zu Weihnachten in die Kinos, eine Hauptrolle spielt Iris Berben. Polt-Romane wie -Filme sind ein Erfolg. Entschleunigung ist heute ein Trend. Im Weinviertel am Rande Österreichs, früher: der freien Welt, in der die Polt-Krimis spielen, geht es seit jeher gemächlich zu, wenn auch nicht immer gemütlich. Doch die Zeit ist selbst dort nicht stehen geblieben: Früher war jedes Dorf seine eigene Welt. "Jetzt ist die Welt wie ein Dorf", sagt der Kurzbacher. Ja, den Polt-Freund gibt es noch, doch etwa Aloisia Habesam ist längst tot. Polt, seit zehn Jahren bereits in Pension, hat ihren Gemischtwarenladen nebst Haus übernommen und macht jetzt seinen eigenen Wein. Natürlich spielen die Presshäuser – von denen es in manchem Dorf im Weinviertel, wo auch Komarek eines besitzt, bis zu 150 gibt – mit ihrer "Unterwelt von erstaunlichem Ausmaß" wieder eine Hauptrolle im jüngstenPolt. Er wird der letzte sein, betont Komarek. Er habe eine handwerkliche Distanz zu seinem Werk und wisse, dass es nun genug sei. Selbst wenn der Verlag auf eine Fortsetzung drängt: Dieser ebenso humorvolle wie liebenswürdige Mann, den Oswald Burger prägnant vorgestellt hat, wird Wort halten. Gern würde man mit dem 1945 in Bad Aussee Geborenen in seinem Presshaus, das keine Adresse hat, einen Wein verkosten, vielleicht einen "Grünen Portugieser", wie Peter Seidl ihn Polt kredenzt. Der eiskalte Weinvermarkter war mit der ertrunkenen jungen Laura liiert, deren Tod Polt beschäftigt. Zwischendurch stärkt er sich mit regionaler Küche. Inspiriert davon, serviert der "Spitalkeller" nicht nur österreichische Spezialitäten, sondern hat sogar extra ein "Alfred-Komarek-Pfännle" kreiert mit Leberknödel, Kalbshaxe und Krautstrudel. Dem Namensgeber schmeckt's. (flo)