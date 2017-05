Überlingen DRLG sucht Helfer für Schwimmkurse

Die Nachfrage nach Schwimmkursen steigt rasant, aber die Zahl der Helfer nicht. Die DLRG Überlingen sucht daher dringend Unterstützung von Elternseite, um möglichst vielen Kindern eine Schwimmausbildung geben zu können.

Überlingen (dle) Bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Überlingen ist die Wintersaison zu Ende gegangen: Beim letzten Badetag in der Therme konnten die etwa 50 Kinder unter Beweis stellen, was sie in den acht Monaten im Wintertraining gelernt haben. In fünf Gruppen, unterteilt nach Alter und Können, traten die Kinder auf der 25- oder 50-Meter-Strecke gegeneinander an, wie der Vorsitzende Andreas Bergelt erklärte. Trainer, Eltern und Freunde sorgten durch Anfeuerungsrufe für eine tolle Wettkampfatmosphäre in der Therme und die Kinder wurden zu Bestleistungen angetrieben.

Beim anschließenden Grillfest fand die Siegerehrung statt, bei der die Kinder nicht nur Urkunden, sondern auch die neuen Abzeichen erhielten. "Im Winter bieten wir Schwimmkurse für Kinder an, die bereits das Seepferdchen-Abzeichen besitzen", wie Bergelt erklärte. Der Andrang nach den DLRG-Schwimmkursen sei riesig, deswegen würden im Moment auch keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen. Auch Wartelisten gebe es keine mehr, der Andrang sei zu groß. "Wir wollen mehr auf Qualität setzen, als auf Quantität."

Um die große Nachfrage nach einer qualifizierten Rettungsschwimmerausbildung bewältigen zu können, sucht die DLRG Überlingen dringend Helfer: "Wir suchen schwimmbegeisterte Eltern, die uns unterstützen wollen." Wer sich einbringen und den Kindern eine qualifizierte Schwimmausbildung ermöglichen will, soll sich direkt mit der DLRG Überlingen in Verbindung setzen.

Doch das ist nicht das einzige Problem. Da ist auch noch das Hallenproblem. In der Therme sind die Trainingszeiten begrenzt, was die Handlungsfähigkeit der DLRG sehr einschränkt. "Uns sind die Hände gebunden", sagt Bergelt. Andere Alternativen gebe es in Überlingen nicht, doch die Nachfrage steige stetig. Auch Flüchtlinge wollen und sollen schwimmen lernen, auch hier liegen der DLRG mehr Anfragen vor, als der Verein bewerkstelligen kann.

Doch jetzt sind erst mal zwei Wochen Pause. "Die brauchen wir zur Planung", wie Bergelt ausführte: "Wir werden das weiterführende Sommertraining im See planen." Und er hofft noch auf dringend notwendige Unterstützung von Eltern.

