Überlingen DAV-Präsident Haberstroh: Neue Idee für eine Kletterhalle

Nachdem der Gemeinderat eine finanzielle Unterstützung der Stadt beim Bau einer Kletterhalle als Teil der geplanten Mehrfeldsporthalle verweigert hat, startet Klaus Haberstroh, Vorsitzender des DAV Überlingen, einen neuen Versuch: Er will eine freistehende Halle bei den Schulen bauen. Die DAV-Mitglieder entscheiden am 15. September, ob sie 1,6 bis 1,7 Millionen Euro investieren wollen.

Noch will Klaus Haberstroh nicht aufgeben. Der Vorsitzende der Deutschen Alpenverein (DAV) Sektion Überlingen ist noch nicht bereit, seine Idee von einer Kletterhalle auf dem Schulcampus zu den Akten zu legen. "Ich hätte schon längst resigniert, aber es gibt einfach keinen besseren Standort", sagt Haberstroh.

Dabei hätte er Grund genug zu resignieren. Seit 2006 setzt sich der DAV für eine Kletterhalle in Überlingen ein, seit 2011 mit Haberstroh an der Spitze – bislang ohne Erfolg. Den herbsten Rückschlag hat der DAV-Vorsitzende im Juli hinnehmen müssen, als der Gemeinderat den Masterplan für das Sportzentrum beschloss und entschied, die Kletterhalle finanziell nicht unterstützen zu wollen. "Ich bin immer noch total frustriert", sagt Haberstroh. Und dennoch: Einen letzten Versuch will er jetzt noch einmal unternehmen – in Eigenregie, losgelöst von den Planungen der Stadt für eine Mehrfeldsporthalle.

Seine Idee: Im Bereich des kleinen Parkplatzes an der St.-Johann-Straße bis zum jetzigen Standort des Gymnasiums, das im Zuge des Campus-Umbaus an einem anderen Standort neu gebaut werden wird, könnte auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern ein Kletterzentrum entstehen – und zwar anders als in der bisherigen Planung nicht als Anbau an die große Sporthalle, sondern als freistehendes Gebäude. Geplant ist eine Kletterfläche von rund 1000 Quadratmetern, ein Bistro, ein Schulungsbereich und – für Haberstroh besonders wichtig – ein Forum für Vorträge und Kurse für die 2750 Mitglieder. "Wir brauchen einfach einen Treffpunkt, wo wir uns austauschen können." Für den DAV-Vorsitzenden ist gut vorstellbar, diesen 90 bis 100 Quadratmeter großen Raum auch an andere Vereine und Gruppen zu vermieten.

Derzeit laufen Gespräche mit drei Architekturbüros. Haberstroh schätzt, dass sich die Baukosten auf 1,6 bis 1,7 Millionen Euro belaufen werden. Dies wären 300 000 bis 400 000 Euro weniger als bei der von Wulf-Architekten zuletzt vorgeschlagenen Lösung für den Anbau an die Mehrfeldsporthalle. Haberstroh begründet die voraussichtlichen Einsparungen damit, dass man nicht mehr dem Preiskampf bei kommunalen Bauprojekten ausgesetzt sei. Baubürgermeister Matthias Längin wollte auf SÜDKURIER-Anfrage "keine belastbare Aussage" darüber treffen, wieso die Kletterhalle doch auch günstiger gebaut werden könne, da er derzeit noch keine genauen Details zu den neuen, vom DAV in Auftrag gegebenen Architekturplänen kenne.

Er bestätigt aber, dass die Stadt weiterhin im Gespräch mit dem DAV sei und das Vorhaben eines Kletterhallenbaus auch unterstützen wolle. Wie diese Unterstützung aussehen wird, ließe sich derzeit aber noch nicht sagen. "Hierüber wird der Gemeinderat voraussichtlich am 27. September beraten", teilt Längin mit.

Damit das Projekt überhaupt in den Gemeinderat kommt, müssen die DAV-Mitglieder am 15. September in einer außerordentlichen Versammlung darüber entscheiden, ob sie den teuren Bau umsetzen wollen. "Das ist eine ganz schwierige Entscheidung für den Verein", sagt Haberstroh, er selbst sei sich im Moment noch nicht sicher, ob er dem Verein dieses hohe finanzielle Risiko zumuten möchte. Deshalb möchte er sich bereits im Vorfeld in einer Online-Umfrage, an der auch Nichtmitglieder teilnehmen können, ein Stimmungsbild einzuholen.

Klar ist, dass die Finanzierung sehr eng kalkuliert ist. Deshalb hofft der DAV-Vorsitzende auf das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder und die Unterstützung von Überlinger Baufirmen. Zudem ist eine Spendeaktion angedacht, bei der Mitglieder und Bürger einen symbolischen Preis für einen Klettergriff zahlen und somit das Projekt unterstützen. Das Problem ist, dass eine freistehende Halle nach aktuellen Prognosen zwar billiger gebaut werden kann, ursprünglich geplante Synergien mit der Sporthalle, wie Treppenhaus oder Technikraum, jedoch entfallen. "Wir müssen alles selber machen", sagt Haberstroh. Und auch Matthias Längin vermutet: "Naturgemäß haben freistehende Gebäude weniger gemeinsame Bauteile."

In der Kalkulation für den betrieb der Halle ist zudem bereits ein deutlicher Mitgliederzuwachs miteinberechnet, schließlich habe der DAV-Dachverband einen jährlichen Zuwachs von 5 Prozent. "Die DAV-Sektionen, die eine Kletterhalle haben, haben auch das Wachstum." Seine Hoffnung gilt dabei vor allem den zahlreichen Schülern in unmittelbarer Nähe. Generell wolle man vor allem Jugendliche mit dem neuen Angebot ansprechen. Eine Kletterhalle wäre somit auch für die Stadt ein großer Standortvorteil beim Werben um junge Familien, sagt Haberstroh, der eine Erhöhung des Mitgliedbeitrags vorerst ausschließt. Er selbst macht vom Erfolg des Projektes auch ein Stück weit sein Engagement an der Spitze der DAV-Sektion abhängig: "Das ist jetzt mein Projekt Nummer 8, und es ist mit Sicherheit mein letztes."

Die Sektion Überlingen und der lange Kampf um die Kletterhalle

Die DAV-Sektion Überlingen wurde 1955 gegründet und hat heute rund 2750 Mitglieder. Der verein ist in zahlreichen Bereichen wie Wandern, Klettern, Skifahren Mountainbiken und Fitnessgymnastik aktiv. Pro Jahr werden etwa 100 Veranstaltungen und Ausflüge angeboten.

