Überlingen Constantin-Vanotti-Schule nach Brand evakuiert

Feuer auf der Jungentoilette: Brennende Klopapierrollen machten am Dienstag den Einsatz der Feuerwehr nötig, rund 700 Schüler mussten das Schulgebäude verlassen und nach Hause gehen. Verletzt wurde niemand, der Schulbetrieb geht am Mittwoch regulär weiter.

Ein Hausmeister der Constantin-Vanotti-Schule hat gestern kurz vor 12 Uhr Alarm geschlagen, als er beißenden Brandgeruch vernahm. Die Wirtschaftsschule musste evakuiert werden, rund 700 Schüler waren betroffen. Letztlich ist der Schrecken größer als der Schaden: Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, wurde in einer Toilette im zweiten Obergeschoss das Papier im Toilettenpapier-Spender angezündet. Auf den gekachelten Böden und Wänden breitete sich das Feuer nicht weiter aus, sodass am Mittwoch wieder regulär unterrichtet wird.

Das Feuer griff laut Feuerwehr rasch auf die Plastikteile des Toilettenpapier-Spenders über, die durch die Hitze schmolzen. Das sei auch Grund für die starke Rauchentwicklung gewesen, wegen der die Einsatzkräfte mit Atemschutz den betroffenen Bereich der Schule absuchten. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

"Die Evakuierung hat hervorragend geklappt", sagte Schulleiter Günter Reichle. "In drei Minuten waren alle draußen, das ist eine norm gute Zeit" – schneller als bei Übungen. Er selbst habe die Schule als letzter verlassen, auf dem Sammelplatz wurden die Klassenlisten kontrolliert. Die Schüler seien in Einzel- oder Gruppengesprächen über den Sachverhalt aufgeklärt worden, die Stimmung sei ruhig gewesen, alles habe gut geklappt. Reichle: "Ich darf die Schüler und die Lehrer loben."

"Ich als Schüler fand es natürlich nicht sehr schlimm, als wir nach drauen beordert wurden", sagte ein 18-Jähriger aus Owingen, der die Constantin-Vanotti-Schule besucht. Er wollte namentlich nicht genannt werden. Er schilderte: "Panik hatte keiner von uns. Da man innerhalb der Schule nichts sah oder roch, war die Stimmung auf dem Weg nach draußen eigentlich gut. Am Sammelplatz wurden dann auch schon wieder Witze gemacht."

Nach nicht ganz zehn Minuten sei die Feuerwehr vor Ort gewesen, sagte Schulleiter Reichle, und schon gegen 13 Uhr durften die Schüler das Gebäude wieder betreten, um ihre Schulsachen zu holen. In Absprache mit der Feuerwehr habe man entschieden, für den Rest des Tages frei zu geben, "weil es noch gestunken hat". Er sei froh, dass der erste Brand in seiner Amtszeit glimpflich abgelaufen ist. Seit Reichle 2013 Schulleiter wurde, habe er nur Fehlalarme erlebt, darunter einen vermeintlichen Amokalarm. Die Schule besitzt keine Sirene, vielmehr werden die Schüler über Lautsprecher informiert. Bei einem Amokalarm fällt das Wort "Amoklage". Bei einem Brand werden die Schüler zum Verlassen des Gebäudes mit dem Hinweis auf einen "technischen Defekt" aufgefordert.

Der Schaden ist gering, verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt trotzdem. Noch am Mittag war die Kriminalpolizei vor Ort. Laut Polizei-Pressesprecher Fritz Bezikofer wird noch geprüft, ob es sich um eine Brandstiftung oder eine schwere Brandstiftung handelt. Der Vorfall könnte als schwere Brandstiftung nach Paragraf 306a gewertet werden. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.

Ein Abistreich war das Feuer nicht, wie Schulleiter Reichle betont. Im Gegenteil: Nur 30 Minuten vor dem Brand gingen einige Prüfungen zu Ende, das schriftliche Abitur haben die 126 Abiturienten der Constantin-Vanotti-Schule seit Wochen gemeistert und das mündliche steht erst noch an. Ausgebrochen ist das Feuer laut Reichle übrigens in einer Jungentoilette.

Stichwort Brandstiftung

Der Straftatbestand der Brandstiftung ist in Paragraf 306 des Strafgesetzbuches geregelt. Wer ein Gebäude, eine Hütte, Maschinen, Autos, Wälder oder Felder in Brand setzt und damit ganz oder teilweise zerstört, muss mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren rechnen. In minder schweren Fällen sind auch nur sechs Monate bis fünf Jahre möglich. Bei einer schweren Brandstiftung droht dagegen eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Eine schwere Brandstiftung ist es nach Paragraf 306a dann, wenn ein bewohntes Gebäude, eine Kirche oder ein Aufenthaltsraum für Menschen angezündet wird. Dann ist auch in einem minder schweren Fall nur eine Reduzierung auf sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe möglich.