Überlingen Constantin-Vanotti-Schule: Wirtschaftsgymnasiasten feiern Abitur-Erfolg

118 Constantin-Vanotti-Schüler haben das Abitur geschafft. Bei der großen Abschlussfeier in der Zehn-Dörfer-Halle in Wald feierten 550 Gäste mit.

Während draußen schon die ersten Gäste ankommen, haben Melina Hensler und ihre Mitschülerinnen aus dem Abiballgremium noch alle Hände voll zu tun. Die Abiturientinnen sind nicht einfach nur zum Feiern gekommen, sondern haben in den letzten Monaten eine Veranstaltung für 550 Gäste organisiert: Insgesamt 118 Schülerinnen und Schüler haben am Wirtschaftsgymnasium der Constantin-Vanotti-Schule Überlingen ihre Allgemeine Hochschulreife erfolgreich abgelegt. Gefeiert wurde das in der Zehn-Dörfer-Halle in Wald, teilt die Schule mit.

Den Vergleich mit dem landesweiten Abiturdurchschnitt muss dieser Jahrgang nicht scheuen: Die Abiturienten des Profils „Internationale Wirtschaft“ erreichten einen Schnitt von 2,0. Der Mittelwert aller fünf Klassen der Stufe lag bei 2,3, landesweit lag der Durchschnitt bei 2,5. „Wenn man berücksichtigt, dass 80 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler einen Ausbildungsweg über die Berufsfachschule, die Berufskollegs und – schwerpunktmäßig – über die Realschulen gegangen sind, dann sind wir außerordentlich stolz auf den Abiturschnitt“, bewertet der Schulleiter der Constantin-Vanotti-Schule, Günter Reichle, die Leistungen der Absolventen in den drei Jahren am Wirtschaftsgymnasium. Insgesamt erreichten 31 Schüler im Durchschnitt eine Eins vor dem Komma. Zwei Schüler erreichten einen Schnitt von 1,0. Der Schulsprecher und Sozialpreisträger Amadeus Graupner dankte in seiner Ansprache den Eltern und insbesondere den Lehrern für ihre Unterstützung, die sogar zusätzliche Prüfungsvorbereitungen an Wochenenden und teilweise abendliche Vorbereitungskurse auf die mündlichen Prüfungen umfasste.

Insgesamt nahmen die Lehrkräfte an der Constantin-Vanotti-Schule 433 schriftliche und 157 mündliche Abiturprüfungen ab – neben 65 Seminarkursprüfungen, bei denen sich die Schüler über ein Schuljahr hinweg mit dem Thema „Verantwortung“ auseinandersetzten. Sehr zufrieden zeigte sich auch der neue Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums, Tobias Zweifel: „Wenn die krankheitsbedingt ausgefallene Deutschprüfung einer Schülerin nachgeholt ist, haben wir es geschafft, dass 122 junge Menschen ihren Ausbildungsweg an einer Universität, Hochschule oder in einer Ausbildung fortsetzen können – auch die drei Schülerinnen, die mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife abgeschlossen haben.“

Dass das Abitur nur eine Etappe beim Marathon des lebenslangen Lernens darstellt, gab Schulleiter Günter Reichle den Abiturienten abschließend mit auf den Weg: „Sie haben in Ihrer Schulzeit, speziell natürlich an der CVS, sehr viel gelernt, was Ihnen für Ihre berufliche Zukunft und für Ihr Leben in unserer Gesellschaft sehr nützlich sein wird. Sie werden aber nicht umhin kommen, ständig weiter zu lernen!“

Die Absolventen