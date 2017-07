Überlingen Constantin-Vanotti-Schule: Viele Wege stehen Absolventen jetzt offen

Die Constantin-Vanotti-Schule hat 58 Schüler vom Berufskolleg 2 verabschiedet. Die Absolventen halten ihr Zeugnis zur Fachhochschulreife in Händen. Damit können sie Einiges anfangen.

Günter Reichle, Schulleiter an der Constantin-Vanotti-Schule, stieg mit einem Zitat in die Verabschiedung der Absolventen vom Berufskolleg 2 ein. Oscar Wilde hätte einmal gesagt, so Reichle: „Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich: Es stimmt.“ Natürlich müsse er Wilde widersprechen, "doch ein Fünkchen Wahrheit steckt in diesem Zitat, denn wer finanziell gut gestellt ist, kann sich besser mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben befassen“.

Einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Karriere seien die 58 Absolventen des Berufskollegs bereits gegangen, teilt die Constantin-Vanotti-Schule mit. Bei einer stimmungsvollen Verabschiedung im Kultur/O in Owingen wurden den Schülern ihre Fachhochschulreife-Zeugnisse überreicht. Mit der Fachhochschulreife hätten die Schulabgänger den zweithöchsten Abschluss erhalten, den junge Menschen in Deutschland erreichen können. Mit diesem Zeugnis stehen ihnen viele Wege offen.

Entweder können sie eine Duale Berufsausbildung beginnen oder eine Hochschule beziehungsweise Dualen Hochschule studieren. Jahrgangsbeste wurden Sabrina Hügle, Simone Braunwarth und Elena Wagner. Sie wurden mit Preisen geehrt. Elf weitere Schüler erhielten Belobigungen. „Natürlich wünsche ich euch Erfolg, aber zum Erfolg gehört auch ein gelegentliches Scheitern. Dann kann man den Erfolg besser genießen.

So wünsche ich euch ein erfolgreiches Leben, aber noch mehr wünsche ich euch Zufriedenheit, Glücksmomente, gute Freunde, tolle Erlebnisse, kleine Freuden, Spaß und Erfahrungen, die das Leben lebenswert machen“, gab Studiendirektor Siegfried Miller, Leiter der Berufsschule und dea Berufskollegs, den Absolventen mit auf den Weg, wohin er auch führen mag.

Die Absolventen