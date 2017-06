Überlingen Clubmanagerin wirbt um neue Golfer

Künftig ist eine Online-Vergabe der Startzeiten möglich. Katharina Enkelmann führt außerdem einen Newsletter ein.

Überlingen/Owingen – Der Golfclub Lugenhof will in der Öffentlichkeit künftig stärker präsent sein und noch kundenfreundlicher für seine Mitglieder werden. "Um den Kontakt zu intensivieren geben wir seit dieser Saison einen Newsletter heraus, der in einem 14-tägigen Turnus erscheint", sagt die neue Clubmanagerin Katharina Enkelmann, die sich seit April um Wohl und Wehe der Golfer kümmert. Der Verein hat inzwischen immerhin 750 aktive Mitglieder, die überwiegend in der Region zu Hause sind. "Eines meiner besonderen Anliegen sind die sogenannten Rabbits, die eben die Platzreife erlangt haben", betont Enkelmann. Ihnen will sie dabei helfen, Berührungsängste abzubauen und sich in die Gemeinschaft der Golfer zu integrieren.

Auch um weitere Neulinge will Enkelmann gemeinsam mit Bernhard Uhl werben, der bei der jüngsten Hauptversammlung zum Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit gekürt wurde. "Deutschland braucht neue Golfer", erklärt die Clubmanagerin, der die Szene weltweit vertraut ist. Enkelmann stammt aus Oberteuringen, war mehrere Jahrzehnte rund um den Globus unterwegs und arbeitete unter anderem im Hotelmanagement und für Golfclubs. Zuletzt war sie am Bergkramer Hof bei Wolfratshausen tätig, ehe sie in die Heimatregion am Bodensee zurückkehrte.

"In Schweden spielen über fünf Prozent der Bevölkerung Golf und weltweit sind es rund ein Prozent", weiß Katharina Enkelmann: "In Deutschland sind es gerade mal 0,75 Prozent." Vermutlich kennen sie die Studie aus Schweden noch nicht, dass Golfer im Mittel fünf Jahre länger leben als der Durchschnitt. "Dass Kinder schon mit sechs Jahren beginnen können, wissen auch viele nicht", sagt die Managerin. Die ersten merklichen Veränderungen hat Enkelmann schon eingeführt – mit einer Online-Vergabe der Startzeiten. Von der heimischen Couch aus können Mitglieder auf der Plattform des Clubs die Lage sondieren, nach freie Zeiten und geeigneten Wunschpartnern Ausschau halten. Bislang mussten vor allem Einzelspieler auf Gut Glück auf die Anlage fahren und sich gegebenenfalls in die Warteschlange einreihen. Und Katharina Enkelmann hat noch mehr Neuerungen in der Pipeline.

Lugenhof und der Golfclub

Am 1. April 1777 wurde auf dem sogenannten „Lugen“ eine Poststation eröffnet – und zwar als „Vorderösterreichische Postanstalt in der Reichsabtei Salmansweiler“ und gehörte bis 1803 zum Besitz des Reichsstifts Salem. Ende 1802 wurde der Streubesitz des Reichsstiftes Salem im Bodenseeraum mitsamt der Abtei säkularisiert und gelangte so in den Besitz der Markgrafen von Baden. Auf diesem etwa 60 Hektar großen Gelände wurde der Golfplatz im Rahmen eines 30-jährigen Pachtvertrags genehmigt, gebaut und im Jahre 1989 eingeweiht. 1998 ging die damalige Betreibergesellschaft in die Insolvenz. Der Golfclub erwarb 1999 zunächst die Betriebsrechte und schließlich – auf Betreiben des Vorstandes – im Jahre 2000 das Eigentum am markgräflichen Hofgut mit seinen Gebäuden und Flächen sowie weiteren Rechten wie Quellen etc.. Damit sind der Golfclub und seine derzeit rund 750 Mitglieder Eigentümer der gesamten Golfanlage, die durch ihre außergewöhnliche Lage über Überlingen und mit einem spektakulären Blick auf den Bodensee und die Alpen besticht.