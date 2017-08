Überlingen Christoph Herr spielt bei Überlingen Open im Hauptfeld

Der 27-jährige Überlinger ist seit 15 Jahren jedes Jahr dabei. Vom Balljungen hat er es bis in Turnierleitung geschafft. Turnierdirektor Markus Dufner nennt ihn anerkennend "Special Agent".

Überlingen – Es war 2003, als Markus Dufner von MCD Sportmarketing eine wagemutige Idee hatte. Dufner versuchte, ein Preisgeld-Tennisturnier in Überlingen zu etablieren. Es war nicht einfach, die vielen Helfer auf die Beine zu stellen. Einer der Helfer ist ein zwölfjähriger Junge, der in einem viel zu großen T-Shirt auf dem Platz steht und Balljunge ist. Seine Augen leuchten, als er die Spitzenspieler sieht. „Ich bin auf dem Sand herumgerutscht“, erinnert er sich. „Ich habe den Spielern Handtücher, Bananen und Bälle hinterhergetragen.“ Der Zwölfjährige von damals ist heute 27 Jahre alt und heißt Christoph Herr.

„Ich war fasziniert von der Atmosphäre“, sagt er. „Schon damals war dieses Turnier in der ganzen Region herausragend und das buchstäblich direkt vor der Haustüre.“ Das Turnier ist fünf Jahre später noch bedeutender geworden. Seit 2008 gibt es bei den Überlingen Open sogar Weltranglistenpunkte. Immer noch dabei ist der kleine Junge von damals. Und Christoph Herr hat einen Traum: Er möchte Tennisprofi werden, trainiert vier Mal die Woche und spielt an den Wochenenden Turniere. Der Traum war aber nicht zu realisieren. Zum einen fehlten die Erfolge und zum anderen hat er unter anderem mit Handball und der Musik noch weitere Hobbies, die ihm wichtig sind.

Die Überlingen Open bleiben aber weiterhin „mein wichtigstes Turnier des Jahres“, wie er es selbst nennt. „Ich habe einen emotionalen Bezug zum Turnier und zum Verein aufgebaut“, sagt Christoph Herr, für den seit 15 Jahren die dritte August-Woche geblockt ist. Er hat keine Austragung verpasst. Angefangen hat er als Balljunge, wurde Handlanger und Linienrichter. Mittlerweile ist er in der Organisation dabei und erhält in seinem 15. Jahr den Ritterschlag: Er wird der erste Überlinger sein, der im Hauptfeld in der Einzelkonkurrenz mit dabei ist.

„Christoph Herr ist für mich nahezu unersetzlich und in den ganzen Jahren zu einem Freund geworden“, sagt Turnierdirektor Markus Dufner über seinen Edelhelfer. „Er ist nicht nur die rechte Hand des Turnierdirektors, sondern auch die linke.“ Als die Wildcard des Veranstalters, die der Österreicher Bastian Trinker erhalten hatte, wegen einer Verletzung zurückgegeben wurde, zögerte der Turnierdirektor keine Sekunde und fragte sofort Christoph Herr, ob er spielen wolle. „Für mich ist es eine Wertschätzung seiner Arbeit, und ich freue mich, dass Christoph Herr im Hauptfeld steht“, sagt Markus Dufner.

Für den 27-Järhigen geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: „Es ist eine riesen Ehre für mich. Ich möchte die Chance nutzen, meinen ersten Weltranglistenpunkt zu erspielen.“ Dazu benötigt er einen Sieg. Dies wird gegen Paul Wörner, die Nummer 696 der Welt und an Nummer sechs in Überlingen gesetzt, nicht einfach werden. „Klar sind die Chancen recht gering“, sagt Christoph Herr realistisch. „Aber auch wenn sie noch so klein ist, sie ist da.“ Und die gelte es zu nutzen. Ein Traum wäre es für den Überlinger, wenn er am Mittwoch auch noch auf den Center Court spielen dürfe. Über eine lautstarke Unterstützung muss er sich wohl kaum Sorgen machen.

Wenn Christoph Herr auf dem Platz steht, wird er sich sicherlich ausschließlich auf die gelbe Filzkugel konzentrieren. Kurz danach geht für ihn der Alltag aber wieder weiter. Dann gilt es wieder Kabel zu verlegen, Banner aufzuhängen, Helfer zu instruieren und das Rahmenprogramm zu organisieren. Da, wo es auf der und um die Tennisanlage brennt, ist Christoph Herr nicht weit. Er ist so etwas wie der „Special Agent“, wie ihn Markus Dufner immer wieder nennt. Und einer, für den sich heute gegen 13.30 Uhr auf dem Center Court der Überlingen Open ein Kindheitstraum erfüllen wird.

