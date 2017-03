Überlingen Caritas-Verband Linzgau: Chef Bernhard Hatt verabschiedet

Für den langjährigen Caritas-Geschäftsführer Bernhard Hatt wurde eigens eine Fahrt auf der "Überlingen" organisiert. Seine Nachfolgerin ist Petra Demmer.

Noch ist die Weiße Flotte nicht unterwegs, doch die Bodensee-Schiffsbetriebe hatten in einer Sonderaktion die "Überlingen" schon mal herausgeputzt, um dem langjährigen Caritas-Geschäftsführer Bernhard Hatt eine würdige Abschiedsfahrt bereiten zu können. Rund 100 Wegbegleiter und Mitarbeiter, Kollegen und Repräsentanten von Behörden bestiegen am Landungsplatz das jüngste Schiff der Flotte und teilten die Fahrt mit dem frisch gebackenen Ruheständler.

Da Hatt sein Revier in der Regel auf dem Landweg bereist hatte, sollte er dieses nun auch mal vom See her in Augenschein nehmen können und die "Überlingen" schipperte von Sipplingen bis nach Immenstaad. Die offizielle Verabschiedung nahmen Pfarrer Karl-Heinz Berger als Vorsitzender des Caritas-Verbands Linzgau und Diözesan-Caritas-Direktor Bernhard Appel aus Freiburg vor. Sie dankten Bernhard Hatt für das große Engagement und die Verlässlichkeit in der 38-jährigen Tätigkeit für den Caritas-Verband Linzgau, im Rahmen derer er 33 Jahre lang die Geschäftsführung innehatte – bis zum 28. Februar dieses Jahres.

Dass Hatt seine Aufgabe stets sehr unaufgeregt erfüllt, die erforderlichen Entscheidungen und Weichenstellungen mit Ruhe und Bedacht getroffen habe, dies hoben nicht nur Appel und Berger hervor. Diese Beobachtung durchzog auch viele der weiteren Würdigungen wie ein roter Faden. Noch wenig zu Hatts Tätigkeit konnte Oberbürgermeister Jan Zeitler sagen. Dafür blickte Zeitler nach vorn, konstatierte eine Gemeinsamkeit mit Nachfolgerin Petra Demmer und sagte ihr zu, dass seine Tür im Rathaus bei Bedarf stets offen sei.

Für das Diakonische Werk würdigte dessen Geschäftsführer Udo Pursche die Arbeit des langjährigen Caritas-Chefs. Wohl wissend, dass Hatt an seinem Heimatort in Ahausen einen eigenen kleine Apfelgarten hegt und pflegt, schenkten ihm die Kollegen der anderen Caritas-Verbände ein kleines Bäumchen. "Er hat es inzwischen schon eingepflanzt", wusste Hatts Nachfolgerin Demmer zu berichten.

Die eigenen Mitarbeiter indessen schenkten dem scheidenden Chef gleich eine weitere Schifffahrt – mit Karten für die Bregenzer Festspiele und ein Liedchen gab es obendrein.