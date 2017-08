Überlingen CDU stellt Antrag für ein Parkdeck unter dem Uferpark

Da nach den neuseten Entwicklungen im Parkhaus Therme nur noch 190 von ursprünglich geplanten 350 Stellplätze entstehen soll sieht die CDU dringenden Handlungsbedarf. Ihr Vorschlag: ein ebenerdiges Pardeck mit bis zu 75 Plätzen unter einem Hügel im künftigen Uferpark. Die Stadt und die LGS GmbH sehen durch die Pläne den Zeitplan für die Landesgartenschau gefährdet.

Sie selbst sind mit dem Fahrrad gekommen. Geht es nach Günter Hornstein und Ulrich Krezdorn sowie der gesamten CDU-Fraktion im Gemeinderat, soll künftig aber auch die Möglichkeit bestehen, mit dem Auto bis an den derzeit im Bau befindlichen Uferpark im Westen Überlingen zu fahren – und vor allem dort zu parken. "Nachdem das Parkhaus Therme in der bisherigen Planung nicht realisiert werden kann, ergibt sich seit dem Juni dieses Jahres hinsichtlich der Parkplatzsituation im Umfeld des Landesgartenschaugeländes eine völlig neue Situation", schreibt die CDU in einem Antrag, über den der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung am 27. September beraten soll. Darin fordert die CDU, zu prüfen, ob ein "ergänzendes, ebenerdiges, natürlich belüftetes Parkdeck unter dem Park-Hügel, das den Park in keiner Weise beeinträchtigt, von der SWÜ erstellt werden kann".

Was mit unter dem "Park-Hügel" gemeint ist, erklären die Stadträte Hornstein und Krezdorn vor Ort. Am östlichen Eingang des Uferparks, gegenüber des ehemaligen Westbahnhofes, soll nach den Plänen von Landschaftsarchitektin Marianne Mommsen ein rund fünf Meter hoher Wall entstehen. Geht es nach der CDU sollen darunter 50 bis 75 Stellplätze entstehen. "Die Idee ist nicht neu", sagt Günter Hornstein. Schon in der Wettbewerbsauschreibung gab es zahlreich Vorschläge für Parkplätze in diesem Bereich. Einzig Marianne Mommsen hat sich mit ihrem Entwurf gegen diese Variante entschieden – und auch dank ihrer Idee zum Parkhaus Therme letztlich den Zuschlag erhalten. "Das haben wir mitgetragen", sagt Hornstein. Dennoch sieht er nun Nachbesserungsbedarf.

Grund sind die veränderten Voraussetzung beim Parkhaus Therme (siehe Kasten): Von den ursprünglich geplanten 350 Parkplätzen entstehen nach den neuesten Planungen nur noch 190. Zu wenig, findet die CDU. "Das Stadtwerk ist in der Pflicht", sagt Ulrich Krezdorn und verweist auf den Bedarf nach der Landesgartenschau. "Unser Blick gilt der Zeit nach 2020." Damit der Bürgerpark auch nach dem Ausstellungsjahr von den Menschen angenommen werde, sei es unerlässlich, dass dort eine gute Gastronomie und Parkflächen entstehen. "In unserer Stadt lebt ein großer Anteil älterer Leute, die aufs ortsnahe Parken angewiesen sind", sagt Krezdorn. Zudem sieht er Einsparpotenziale für die Stadt: Der Betreiber der Gastronomie wäre auch für Zusatzaufgaben wie die Betreuung der öffentlichen Toiletten zuständig, wodurch sich die Stadt einen Teil der Folgekosten sparen könnte. "Für die soziale Kontrolle braucht es die entsprechende Gastronomie", ergänzt Hornstein. Um einem künftigen Pächter ein ganzjährig attraktives Geschäft anbieten zu können, brauche es angemessene Parkmöglichkeiten. Zudem könnte man den Taucher Parkplätze und eventuell auch Umkleidemöglichkeiten bieten. Krezdorn: "Überlingen könnte zum Aushängeschild für Taucher werden."

"Die Argumente der CDU sind völlig richtig, wir müssen an die Zeit nach dem Ausstellungsjahr 2020 denken", sagt auch Baubürgermeister Matthias Längin. Es gebe bereits Überlegungen für zusätzliche Parkflächen und auch mit den Tauchern sei man "in einem intensiven Dialog", so Längin: "Da gibt es schon Lösungsansätze in Verbindung mit der geplanten Gastronomie in der Daueranlage." Allerdings, und das macht der Baubürgermeister deutlich, sei ein Parkdeck unter dem Uferpark nicht die richtige Lösung. Zwar sei der Bau technisch umsetzbar, aber dieser sei "zeitlich nicht darstellbar", sagt er. "Wir müssten den gültigen Bebauungsplan dafür ändern und bei einer sehr optimistischen Prognose müssen wir dafür mit einer Verfahrensdauer zwischen sieben und neun Monaten rechnen. Wenn alles glatt läuft. Ich sehe den Zeitplan für den Uferpark gefährdet, bzw. dann nicht mehr einzuhalten."

Ähnlich argumentiert auch die LGS GmbH gegen die Idee der CDU. Grundsätzlich gäben die Pläne es zwar her, maximal 50 Stellplätze unter dem Park unterzubringen. "Allerdings entspricht das nicht dem Entwurf und nicht dem Wettbewerbsergebnis", sagt Edith Heppeler, die die Leitung Planung, Bau und Betrieb innehat. Der Hügel dürfe aus ihrer Sicht nicht verändert werden. Außerdem dränge die Zeit: "Die Tiefgarage müsste bis April 2019 fertig sein, damit wir alles planmäßig abwickeln können. Wir brauchen da ja auch einen statisch relevanten Deckel auf dem Parkdeck, damit wir eine ausreichend starke durchwurzelbare Bodenschicht draufpacken können."

"Ich sehe schon noch genug Puffer", sagt hingegen Ulrich Krezdorn. Und sein Parteikollege Günter Hornstein meint: "An der Planung hat sich schon so viel geändert, dass man da jetzt auch flexibel sein muss. Wenn wir es jetzt nicht machen, haben wir eine einmalige Chance vertan."

Die Entscheidung, ob das Thema bereits in der Septembersitzung des Gemeinderats auf die Tagesordnung kommt, liegt bei Oberbürgermeister Jan Zeitler, der derzeit noch im Urlaub weilt. "Ich werde dies dem Oberbürgermeister vorschlagen", sagt Matthias Längin. Die CDU hofft derweil auf die Unterstützung der anderen Fraktion. LBU/Die Grünen hätten bereits signalisiert, den Antrag mittragen zu wollen, sagen Krezdorn und Hornstein. Die anderen hätten noch nicht reagiert.

Neue Parkplatzsituation

Mit dem Vorschlag, gegenüber der Therme ein Parkhaus zu erstellen, war Landschaftarchitektin Mommsen bei ihrem Siegerentwurf für die Landesgartenschau im Oktober 2012 bewusst von den Vorgaben der Auslobung abgewichen, die unterirdische Parkmöglichkeiten unter dem Uferpark vorgesehen hatten. Aus dem Architektenwettbewerb war das Hamburger Büro Schaltraum im Juni 2014 als Sieger hervorgegangen. Vorgesehen waren zunächst vier oberirdische und zwei unterirdische Geschosse. Im April 2015 hatte der Aufsichtsrat des Bauherren Stadtwerke Überlingen (SWÜ) beschlossen, sogar drei unterirdische und drei oberirdische Geschosse zu realisieren. Kurz vor dem geplanten Baubeginn kassierte Oberbürgermeister und SWÜ-Aufsichtsratsvorsitzender Jan Zeitler im Juni die Pläne für ein sechsstöckiges Parkhaus Therme, weil die Kosten auf fast 15 Millionen Euro geklettert wären. Nun sollen vier oberirdische Stockwerke mit 190 statt der ursprünglich geplanten 350 Plätze entstehen. (hpw)