Überlingen CDU macht Druck mit Fragen zu Parkplätzen in und am Rande der Altstadt

CDU macht Druck mit Fragen zu Parkplätzen in und am Rande der Altstadt

Die Räte, nicht nur aus der CDU, sind ratlos, weil sie keine Informationen zu wichtigen Fragen erhielten, die die Parkplätze in der Altstadt, an der Therme und auf dem Härlen betreffen. Baubürgermeister Matthias Längin stellte nun in Aussicht, dass das Themen- und Fragenpaket der CDU Ende des Monats behandelt werde. Warum die Zeilt eilt, erklärt CDU-Gemeinderat Uli Krezdorn.

Am 1. Februar fällt die Schranke vor dem Felderhausparkplatz. Hier dürfen dann nur noch Privatparker ihr Auto abstellen. Weitere öffentliche Parkplätze fallen weg, um den Parksuchverkehr einzuschränken und die Autofahrer auf die Parkhäuser umzulenken. Wie wirkt sich die Schließung auf die Parkhauskapazität aus? Was geschieht auf anderen großen Parkplätzen am Rande der Altstadt? Das sind Fragen, die sich Gemeinderäte seit Längerem stellen. Die CDU-Fraktion macht nun Druck auf die Verwaltung, weil sie nie eine Antwort erhalten habe, und stellte einen fünf Punkte umfassenden Antrag, in dem gefordert wird, die Themen dringlich zu behandeln.

Die Grundidee hält die Mehrheit im Gemeinderat ja für richtig: Die verstreut in der Altstadt liegenden Parkplätze sollen abgeschafft und der Parksuchverkehr eingeschränkt werden. Zum Wohl der ruhebedürftigen Anwohner, die sich genervt fühlen von Autofahrern, die Runde um Runde drehen, in der Hoffnung, dass sie den einen freien Parkplatz, wo immer der auch liegen mag, noch ergattern.

Jetzt also werden der Felderhausparkplatz, Parkplätze am Mantelhafen, Parkbuchten in der Christophstraße und der Klosterstraße abgeschafft, beziehungsweise an Privat vermietet. Auf 80 Plätze beziffert Gemeinderat Uli Krezdorn (CDU) das Minus an Stellplätzen. Hinzu komme ein Abbau von 120 Parkplätzen zwischen Therme und Gartenschaugelände. Und ein zeitlich befristeter Wegfall der Parkplätze an der Therme (hier entsteht ein neues Parkhaus), sowie ein zeitlich befristeter Wegfall des Park-and-Ride-Platzes und des Wohnmobilhafens am Härlen (hier entsteht ein Supermarkt).

Mit welchen Konsequenzen ist das alles verbunden? Welche Pläne und Lösungsvorschläge hat die Stadtverwaltung? Wie verändern sich die Belegungszahlen in den Parkhäusern? Dazu gibt es viele Fragen, nicht nur aus der CDU. Es gibt aber dem Vernehmen nach noch keinerlei Antworten. Auch Ulf Janicke von der zweiten großen Ratsfraktion LBU/Die Grünen sagt, dass die gesamte Parkplatzsituation derzeit mit vielen Fragen behaftet sei, die die Bürger an sie als Räte richteten, auf die sie aber keine Antworten geben könnten, weil sie von der Verwaltung keine Antworten erhielten.

Die CDU formulierte nun einen fünf Punkte umfassenden Antrag, in dem sie auf Antworten besteht. Krezdorn: "Wir sehen es als unsere Pflicht, dem Bürger und unserer Stadt gegenüber, hier Auskunft einzufordern, denn die Zeit eilt. Es muss in den nächsten Wochen etwas passieren." Die CDU-Fraktion wolle der Verwaltung "nicht Untätigkeit vorwerfen", man kenne ja nicht die erarbeiteten Konzepte. "Doch wir sind dafür verantwortlich, dass das Richtige und Notwendige passiert und wir denken, der Bürger hat ein Recht darauf, dies jetzt zu erfahren."

Erster Adressat zur Beantwortung der offenen Fragen ist Bürgermeister Matthias Längin. Auf SÜDKURIER-Nachfrage stellte er in Aussicht, dass der CDU-Antrag in der nächsten Sitzung des Gemeinderats-Ausschusses für Technik und Verkehr am 30. Januar erörtert werde.

Indes verwies Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger auf die Belegungszahlen in den Parkhäusern Mitte und West, die "bis auf wenige Stunden samstags immer freie Kapazitäten" hätten. "Beim Parkhaus Post gibt es eine häufigere Vollauslastung." Vom Park-and-Ride-Platz aus gebe es eine kostenlose Busverbindung in die Stadt. Außerdem sei Überlingen gut an das Bus- und Bahnnetz angebunden. Wie auch im CDU-Antrag formuliert, werde mit der Eröffnung des Familienzentrums über die Verwendung der frei werdenden Fläche am ehemaligen Schlachthof diskutiert. Denkbar seien Parkplätze, wo bisher die Container des Kindergartens Angelus und das Kunkelhaus stehen.

Wo kann man gut parken, und wo fallen Parkplätze weg?